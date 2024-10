Ljuba Aličić za samo jednu pesmu uzeo 25.000 evra bakšiša: Tezgu u Berlinu pamtiće doveka, pevao je OVAJ HIT

Legenda narodne muzike, pevač Ljuba Aličić poznat je kao „kralj bakšisa“, zahvaljujući svojoj izuzetnoj sposobnosti da osvoji publiku i stekne velik broj obožavalaca.

Nedavno je otkriveno koliki je bio najveći bakšiš koji je dobio tokom svoje karijere. Na pitanje voditelja jedne emisije da li je istina da je Aličić za jedno veče dobio bakšiš od neverovatnih 25.000 evra, rekao je:

-I ja kažem da je tačno – rekao je Ljuba za Kurir, a onda otkrio:

– To je bilo u Berlinu. Bio je neki sunet. Ja sam pevao pesmu „Njen oproštaj“. Jedan gospodin kome sam zaboravio ime davao je 500 po 500 evra i na kraju se nakupio taj iznos. Naravno nisam to ja sve uzeo, već sam podelio sa kolegama. To je najveći bakšiš koji sam u životu dobio.

Autor: D. T