Našu folkerku dečko prevario s kontroverznom srpskom starletom: Plakala sam i tresla se, sve mi je priznao!

Pevačica Aleksandra Bursać danas je srećno udata, a pre nekoliko godina imala je težak period, kada ju je tadašnji dečko Zoran Uglješić prevario s Anđelom Vešticom.

U jednoj emisiji do detalja je ispričala kako je saznala da joj je dečko neveran.

- Bila sam kod knjigovođe i mene zove novinar i saopštava mi da moj dečko i ta dotična osoba imaju prepisku, da su poruke vrlo eksplicitne. Ja sam prvo mislila da se šali, a onda sam tražila da mi pošalje skrinšotove, da vidim da li je to njegov broj. U tom momentu mi smo živeli zajedno, bila sam u totalnom šoku šta mi se dešava - pričala je Aleksandra.

- Počela sam da plačem i da se tresem, pozvala sa njega, ja ne znam kako sam se dovezla do kuće. Rekao mi je da je to sve istina, ja sam bila u šoku. Došla sam kući, ja se sada ni ne sećam šta je on meni tada sve ispričao - ispričala je Aleksandra gostujući na Blic televiziji.

- Hvala Bogu što je to tako namestio, jer intuicija mi je govorila da to nije to. Bila sam donekle slepa u toj vezi, Bog je namestio tako da konačno trgnem glavom. Spasio me je - rekla je Aleksandra.

Pevač Stevan Sekulić i pevačica Aleksandra Bursać pre nekoliko dana su izgovorili sudbonosno "da" pred porodicom i prijateljima.

- Svi su rekli da je bilo brutalno, a mi kao da nismo bili prisutni. Mi smo imali pali peh, uzeli smo sobu u hotelu u Novom Sadu, zaboravili smo u toj žurbi da odemo po kartice i recepcija se zatvorila, pa smo mi ostali napolju. Praznih koverti nije bilo, bila je jedna koja nije bila potpisana - rekli su novopečeni mladenci.

