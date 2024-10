Zorica bi mogla da otpeva Vidovdan, ali ona ne: Eva Ras ne štedi reči na Vendin račun, a evo šta je imala da kaže za Gocu Lazarević

Glumica Eva Ras je bez dlake na jeziku ispričala šta misli o pevačicama i detaljno obrazložila zbog čega ih ne ceni

Eva Ras nema dlake na jeziku. Ovoga puta glumica je iznela mišljenje o Goci Lazarević i Vesni Vukelić Vendi, a umešala je i Zoricu Marković.

- Ne znam nijednu pesmu koju ona izvodi. Zorica Marković bi mogla da otpeva "Vidovdan", a Vendi nikada! Bog je podsetio da Vendi ne peva "Vidovdan" i hvala mu na tome -rekla je Eva u Jutarnjem programu na televiziji Studio B.

- Gordanu Lazarević uopšte ne volim, ali pesmu "Vidovdan" obožavam. Gordana je peva fantastično, a umešala je rijaliti u to. Srećna sam da Vesna Vukelić Vendi ne peva "Vidovdan", jer ona ništa ne može da otpeva - rekla je Eva i dodala:

Eva i Vendi godinama unazad imaju lični sukob i svaku priliku korste da jedna drugu javno potkače. I Vendi nije štedela reči kada je glumica upitanju:

- Eva Ras je bolesna, ali ne od one bolesti od koje boluje, ona je duševno bolesna. Eva Ras je psihički bolesna osoba, osoba bez karaktera. Ja to razumem jer ona spada u onu kategoriju, Bog je rekao da se "ne bacaju biseri pred svinje", to je upravo to, "ne bacaj bisere pred Evu Ras" - završila je na kraju Vendi.

Autor: Nikola Žugić