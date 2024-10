PREVRNEM SE KAD VIDIM DA MUŠKARAC TO IMA, NIKAD VIŠE NE ŽELIM DA GA VIDIM Jovana Jeremić odbrusila usred emisije: Takav da sedi pored mene?

Poznata voditeljka Jovana Jeremić nedavno je tokom Jutarnjeg programa pričala svojim gostima o higijeni, koja joj je jako bitna.

Posebno se obratila muškarcima, ističući da moraju da budu "u stroju" i "čisti, namirisani i obavezno bez peruti".

- Izvini, molim te, svi gosti moraju da budu 'picikato' kod mene, pod istom mojom maržom, što bih ja rekla, u stroju. Zašto? Zato što gledaoci "Pink" televizije zaslužuju najlepše goste. Nemoj da mi neko dođe neobrijan, neočešljan, sa peruti. Kad vidim muškarca da ima perut, ja se prevrnem. Više nikad u životu ne želim da ga vidim - kazala je Jovana, pa otkrila šta joj se dogodilo:

"Ja kad vidim da je muško neuredno, prosto ne može da sedi sa mnom"

- To mi se desilo dva, tri puta u životu, nebitno, sa jednim gostom i više stvarno koliko god je donosio rejting nisam ga zvala u emisiju. Ja kad vidim da je muško neuredno, prosto ne može da sedi sa mnom. Prosto mi ugrožava moje energetsko polje. Volim bre da je muško namirisano, da je obrijano, da je sređeno. Ako tu bradu ima, da to bude isfazonirana brada, da to ima neku poentu u životu. Ne da mi dođe ovde apa-drapa. Nisam ja za apa-drapa i za tante-mante, nego za mega, giga i glavno.

Autor: M.K.