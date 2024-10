Dona Ares umrla u mukama i tvrdila da je zbog jedne stvari dobila rak: Muž joj nije bio na sahrani, a njena poslednja želja ledi krv u žilama

Dona Ares napustila nas je pre 7 godina, a za života je tvrdila da je zbog jedne stvari dobila rak.

Prošlo je sedam godina od smrti pevačice Done Ares. Napustila nas je 2. oktobra, 2017. godine kada je imala 41 godinu. Njena borba sa opakom bolešću trajala je od njene 39. godine, kada je saznala da ima teži oblik karcinoma.

Dva puta je uspela da pobedi bolest, ali bi se ona svaki put vraćala. Treći put bio je koban po nju. Inspirisana teškom borbom sa opakom bolešću, Dona je napisala knjigu "Soba za nikoga" koja je predstavljala njenu ispovest.Njena borba praćena je od samog početka, svi su mislili da će se izvući, da će preživeti tu opaku bolest, ali nažalost to se nije desilo. U jednom gostovanju u jednoj emisiji, Dona je otkrila zbog čega misli da je dobila rak.

- Znam da će me napasti svi, ali ja mislilm da je mene lično otrovalo mleko - rekla je pevačica.

Do poslednjeg dana bila je vedrog duha i nasmejana, a na društvenim mrežama delila je svoja osećanja.

- Još uvek sam dobro!!! Podnošljivo je, iako već osećam i vidim, uostalom, kako polako bledim - napisala je tada Dona, koja je ubrzo zatim preminula.

Pet dana pre smrti postavila je još jednu fotografiju na svoj Instagram. Postavila je sliku pre opake bolesti, na kojoj je izgledala najbolje i napisala - Voli vas vaša Dona Ares.

Pred smrt se razvela i od supruga koji je bio uz nju sve vreme bolesti. Tada je na Facebooku otkrila da se pomirila sa životom u simbiozi s rakom i da nije bila svesna koliko će bolest brzo napredovati. Navela je i da se trudila ponašati kao najzdravija osoba uprkos svim nedostacima. Sredinom 2015. prisetila se koliko je zapravo svoj život zapostavljala zbog posla zbog kojeg nije marila za sebe.

- Upućujem ljude da nađu vremena za sebe pre svega. Mislim da je moja greška bila što to nisam radila. Meni je posao bio na prvom mestu i posao mi je bio sve. - ispričala je tada Dona za medije.

Na iznenađenje mnogih, njen dotadašnji suprug Džavid Ljubovci nije bio uz nju kad je umrla niti se pojavio na njenoj sahrani.Naime, nakon Donnine smrti, Džavid se nije oglašavao o njihovom odnosu, nikada nije otkrio razloge svađe, a jedino o čemu je govorio bilo je kako su izgledali pevačičini posljednji dani.

- Kad čovek dođe u fazu gde je svestan da odlazi, ne treba mu zamerati to što kaže. Pa tako nisam ni ja jer je to ipak sama ona znala, to je bolest. Mi koji nismo prošli kroz to ne možemo pričati o tome, ali ona i ja smo prošli kroz razne faze i znamo u našim srcima da nikada ništa loše ne mislimo o našem braku. Ne zameram joj ni na čemu jer znam da u dubini duše nije mislila ništa loše. Pogotovo kada to ode na mozak i glavu, to sve ode u drugi smer' - ispričao je Džavid koji ni tada nije progovorio o razlozima zbog kojih se njegovo ime nije našlo na smrtovnici među ožalošćenima:

- Još u aprilu doktori u Danskoj rekli su koliko će živeti. Doslovno su u dan pogodili koliko joj je preostalo života. Njena jedina želja nakon tog saznanja bila je da te poslednje dane provede s porodicom i kod kuće. Nije bilo više načina za lečenja ili bilo što, pa je tako preminula u kući. Samo joj se smanjila težina, pa su joj doktori davali određene lekove. Nije imala bolove, pa se možda na taj način nije mučila - poručio je on tada.

Autor: M.K.