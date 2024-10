Uhapšen muž pevačice zbog nasilja: Ona nakon batina dva sata bila bez svesti, a razlog jezivog napada je MORBIDAN

Pevačica iz BiH, Aldina Bajić pretrpela je strašno nasilje od svog supruga Adisa Cigura.

Prema pisanju tamošnjih medija, Aldina je u jako teškom stanju, a zbog povreda koje je zadobila bila je dva sata bez svesti.

Adis, kako se navodi, ima zabranu prilaska njegovoj još uvek zakonskoj suprugi Aldini Bajić. Nakon njegovog izlaska iz zatvora očekuje ga suđenje, a onda i podela imovine.

Podsetimo, Aldina Bajić nije nikada imala lagodan život, borila se za svoju egzistenciju, za svoje parče neba, a pre desetak godina bolovala i od teške bolesti, karcinoma.

Pevačica je u svet estrade zakoračila sa svega 13 godina, a isticala je da joj život nije bio nimalo lak. Ona je pre 10 godina bolovala od karcinoma, a dok se borila protiv opake bolesti pomagala joj je upravo pesma. Pevala je mnogim regionalnim zvezdama na privatnim proslavama, između ostalog i fudbaleru Miralemu Pjaniću. Aldina je nastupala zajedno sa suprugom Adisom, koji je inače bio muzičar kod Šerifa Konjevića u bendu.

Šerif Konjević iznenadio se i šokirao kada je saznao da je muzičar Adis Cigura, koji je svirao sa njim, pretukao suprugu i koleginicu Aldinu Bajić.



- Jutros sam čuo za to. Znate kako, ja tog momka poznajem, sarađivali smo veoma uspešno i on je uvek bio korektan. U njegov privatan život se nikad nisam mešao, a neko vreme ne radimo zajedno, pa ne mogu da vam kažem nešto u šta nisam upućen. Poznato je to da ja ne volim da se mešam u tuđe živote. Naravno da nasilje ne podržavam, naročito nad ženama, damama, to nikako. Smatram da lepim i civilizovanim razgovorom između dvoje ljudi svaka nesuglasica može da se reši i da se prevaziđu neprijatne situacije - rekao je Konjević za Kurir.

Povukla se nakon nasilja

Ona je posle svega izbrisala Instagram nalog, a inače, kako piše NajPortal, razlog za prebijanje bio je da su navodno Adisu smetale njene životinje, psi i mačke koje su joj bile kao terapija nakon napornog rada, nastupa, pevanja. Optuživao je za neveru, što nema nikakve veze sa Aldinom i posebno je bio kivan na nju što je posao bio u padu.



