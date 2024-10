BIO JE NEMIRAN, DEVOJČICE SU SE MUVALE OKO NJEGA: Evo čime se bavio muž Tine Ivanović sa kojim je 25 godina u braku

Prema pisanju domaćih medija, Tina Ivanović i Zvezdan Anđić razveli su se posle više od 25 godina braka.

Tina Ivanović i Zvezdan Anđić navodno već neko vreme ne žive na istim adresama, Zvezdan se proletos preselio u kuću koja se nalazi iza porodičnog doma na magistralnom putu za Grocku, dok je Tina ostala u kući gde su godinama zajedno boravili, prenosi "Kurir".

- Ne, to nije istina, ne razvodimo se - poručio je on kratko za "Blic", dok se Tina ovim povodom još uvek nije oglašavala, a ovako je pričala o svom odnosu sa suprugom.Naime, pevačica se jednom povodom Dana zaljubljenih oglasila i progovorila o suprugu:

- Ja sam Zvezdana zaključala, on ne sme da mrdne. U svakoj godini se desi da negde zapne, ali mi guramo već 25 godina zajedno. Ja slavim život, ljubav ne treba slaviti samo jedan dan, već ceo život, ako je jedan dan to nije ljubav - pričala je Ivanovićeva, pa nastavila:

"Na početku veze je bio nemiran, sad je kao bubica"

- Na početku veze kada je bio nemiran i držao diskoteke, razne devojčice su se muvale oko njega, ali ja sam to sve sasekla, sada je kao bubica. Zvezdan voli da se šali na svoj račun, ja ga ne shvatam ozbiljno, imamo stabilnu vezu. Mediji su pisali svašta, on voli da se zeza sa njima pa često izmisli nešto - dodala je pevačica za "Pink".

- Ne voli da me vidi u trenerci i pidžami, a ja u tome najviše volim da provodim vreme. Kada ne radim, kada imam slobodno vreme dam sebi oduška tako da ponekad provedem ceo dan u pidžami, tako se najlepše osećam.. Zveki uvek ima neke nove ideje, on mi je najveći pokretač kada je karijera u pitanju, moram to da priznam - otkrila je pevačica.

