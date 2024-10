Advokat dao šok izjavu o uhapšenom Paf Dediju: Broj žrtava se povećava, telefoni se usijali...

Dedi, star 54 godine, našao se u zatvoru prošlog meseca i suočio se sa ozbiljnim optužbama, uključujući zaveru za reketiranje, trgovinu ljudima i prevoz radi bavljenja prostitucijom.

Toni Buzbi, koji tvrdi da zastupa 120 navodnih žrtava seksualnog zlostavljanja protiv repera Šona Kombsa poznatog kao Paf Dedija, otkrio je da je njegova telefonska linija za žrtve ovog muzičara primila 12.000 poziva u samo 24 sata.

Advokat koji tvrdi da zastupa 120 navodnih žrtava seksualnog zlostavljanja protiv Šona "Didija" Kombsa izneo je bombatičnu tvrdnju da je preplavljen pozivima o hip-hop titanu. Dedi, star 54 godine, našao se u zatvoru prošlog meseca i suočio se sa ozbiljnim optužbama, uključujući zaveru za reketiranje, trgovinu ljudima i prevoz radi bavljenja prostitucijom.

On je "kategorički negirao" sve tvrdnje iznesene protiv njega i trenutno se nalazi u pritvorskom centru Metropolitan u Bruklinu. Takođe je napomenuo da imaju skoro 100 ljudi koji rade na ovom zadatku. Buzbi je objasnio: „Dakle, naš herkulovski zadatak je da pokušamo da prođemo kroz svaki od ovih poziva i osiguramo da identifikujemo one koji su žrtve i one koji su svedoci i prikupimo dokaze.“Advokat je rekao da su slučajevi koje su spojili zajedno sa 120 tužilaca možda već bačeni na Dedija, ali je naglasio da oni "pokušavaju da se postaraju da kada podnesemo predmete ... da uključimo svaku potencijalno odgovornu stranu" .

Dedijev pravni branilac Erika Volf je osudila tužbe protiv svog klijenta, izdavši saopštenje da bi se oslobodilo prostora. Ona je izjavila: „Kao što je pravni tim gospodina Combsa naglasio, on ne može da se pozabavi svim besmislenim optužbama u onome što je postalo bezobzirni medijski cirkus. Uz to, gospodin Combs odlučno i kategorički negira kao lažnu i klevetničku svaku tvrdnju da je seksualno zlostavljao bilo koga, uključujući maloletnike“, piše Mirror.

Autor: M.K.