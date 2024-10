Svi smo znali...: Gale Kerber otvorio dušu o Bori Đorđeviću: Nisam hteo mnogo da pričam o tome u javnosti...

Muzičar Gale Kerber setio se nedavno promenilog prijatelja, čuvenog rokera Bore Đorđevića.

Goran Šepa, poznatiji kao Gale Kerber, pojavio se danas na svečanosti koju je upriličio SEMUS (Savez estradno-muzičkih umetnika Srbije) zbog produžetka zbog kolektivnog ugovora sa Unijom poslodavaca, a tom prilikom se obratio okupljenim pripadnicima sedme sile. Nezaobilazna tema bio je odlazak Bore Đorđevića, frontmena grupe "Riblja čorba".

- Bora je bio bolestan, i to svi znamo. Nisam hteo mnogo da pričam o tome u javnosti. Svi smo mi izgubili velikog čoveka. Bora je bio neviđen lik, kao čovek, ali i kao muzičar. Bio je dosta bolestan. nepovratno bolestan... Nije moglo da se pomogne - priča Gale, pa otkriva da li su bili u kontaktu poslednjih meseci:

- Mi se poslednjih dana nismo čuli. Komunicirali smo samo preko menadžera. On je bio optimista. Nije pričao o smrti, iako je bilo samo pitanje dana. On je godinama postojao samo zbog rokenrola. To je taj adrenalin kada se pojavi kada neko ima konekciju sa publikom. Kad god bih ga pitao kako je, on bi rekao: "Super sam!".

Roker je progovorio i o kosi, po kojoj je prepoznatljiv decenijama unazad.

- Snaga je, po Bilbiji, u kosu. Zato je ja i ne šišam. Imao sam epizode, u vreme bombardovanja, tada sam imao poriv da je skratim. Međutim, posle sam se pokajao. Meni je Bog dao tu vrstu kose. Obeležen sam njom zahvaljujući silom. Održavam je tako što je perem, ne tretiram je nikako drugačije. Sem nekih ulja da je malo stišam, ništa drugo.

Autor: pink.rs