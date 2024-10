Slavica Ćukteraš pokazivala dečku Tanje Savić gole grudi? Pevačica konačno progovorila o ovom skandalu: On je mene video u...

Tanja Savić i Slavica Ćukteraš harale su estradom nakon takmičenja u prvoj sezoni "Zvezda Granda".

Pevačica Slavica Ćukteraš prokomentarisala je trač koji je godinama prati, a vezan je za njen odnos sa koleginicom i ljutom rivalkom, Tanjom Savić.

Slavica Ćukteraš bila je pre par dana, gošća emisije "Amidži šou", a tom prilikom odgovarala je na vruća pitanja domaćina Ognjena Amidžića.

Jedno od njih bilo je vezano za njenu ljutu rivalku iz takmičenja u kojem su se obe proslavile davne 2004. "Zvezde Granda".

- Da li je tačno da si pokazivala gole grudi dečku Tanje Savić, kao i da je to razlog vašeg sukoba? - glasilo je pitanje.

- Prvo, to se nije desilo, ali kažu da je on mene video u retrovizoru. Sada... Ja sam pokušava to da shvatim. Kako, ko je gde sedeo? Ko je vozio, a s kim sam ja to bila? Nema to logike. To se nikada nije desilo - kaže Slavica, pa zaljučuje:

- Ja pokazujem grudi samo odabranima!

