Ovo je poslednja fotografija stradalog pevača! Evo šta se dešavalo nekoliko sati pre jezive tragedije Lijama Pejna (FOTO)

Muzičar Lijam Pejn navodno se upustio u žučnu raspravu oko novca sa nepoznatom ženom u lobiju hotela Casa Sur, samo nekoliko sati pre nego što je pao sa balkona u Argentini i tragično preminuo, kako je ekskluzivno izvestio Dejli Mejl.

Prema Majklu Fleišmanu iz Sjedinjenih Država, koji je takođe boravio u hotelu u to vreme, čuo je razgovor i opisao Pejnovo ponašanje kao "divlje" tokom sukoba sa nepoznatom ženom.

Fleišman tvrdi da je Pejn rekao ženi: "Daću ti 20 hiljada dolara samo zato što mogu. Imam 55 miliona dolara i volim da pomažem ljudima".

Situacija je opisana kao "veoma napeta", sa ženom koja je govorila na španskom jeziku menadžeru hotela, koji je potom preveo njene reči Pejnu. Fleišman je dodao da je Pejn delovao vidno uzrujano, pokazujući preteranu energiju i stalno hodajući. Njegovo ponašanje je delovalo da uznemirava ženu, a prema rečima Fleišmanove majke, ona je delovala pomalo zabrinuto, što je prenela britanskom tabloidu.

