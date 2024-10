Rada Manojlović odmah zaplakala: Ovaj gest nije očekivala, a nikog neće ostaviti ravnodušnim (FOTO)

Jedna umetnica je odlučila da na osnovu slike nacrta zajednički portret Radine porodice, stavljajući majku u centar pažnje, dok su Radin i Marijin lik iscrtani sa strane.

Pevačica Rada Manojlović prošla je kroz težak period gubitka majke dok je bila tinejdžerka. Njena majka je bolovala više od godinu dana pre nego što je preminula, ostavivši iza sebe tinejdžerke Radu i Mariju. Rada je u jednom intervjuu podelila bolna sećanja na majčinu bolest, ističući težinu tog perioda u njihovim životima.

Na godišnjicu majčine smrti, Radina sestra Marija podelila je majčinu sliku na društvenim mrežama. Umetnica je odlučila da na osnovu te slike nacrta zajednički portret Radine porodice, stavljajući majku u centar pažnje, dok su Radin i Marijin lik iscrtani sa strane. Ovo emotivno umetničko delo izazvalo je snažne emocije kod mnogih, a posebno kod Rade i njene sestre.

- Ovo je nešto najlepše što je neko uradio za nas - napisala je Rada u komentarima.

Inače, atraktivna pevačica Rada Manojlović (39) otkrila je nedavno javnosti neke zanimljive detalje o svom izgledu i životnom stilu, ističući da nema mnogo vremena da se posveti sređivanju.

Ona je priznala da sebe ne smatra klasičnom ženom i da je sve što se tiče ulepšavanja opterećuje.

Rada je istakla da je kod kuće uvek sa punđom na glavi, opisujući sebe kao "rakuna" i priznajući da ne koristi kreme za lice, ruke, maske za kosu ili parfemisane kreme.

- Moram da priznam da ne koristim filtere, mnogo me to nervira. Jedino što blurujem je celulit, pošto ga baš imam i to me mnogo nervira. Što se tiče mog izdanja kod kuće bez filtera, ja sam kao rakun. Raspad sistema. Podočnjaci, punđa na vrh glave. Pravi raspad sistema, to je moja surova životna istina. Tuširanje i pranje kose kad stignem i od mene dosta. Nikada nisam stavila kreme za lice, kreme za ruke, maske za kosu. One parfemisane kreme isto ne koristim. Ništa ne negujem, ni lice ni telo. Samo je Božija volja i geni što ovako izgledam - objasnila je folkerka.

