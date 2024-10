Desingerica svojom teorijom oduševio sve: Otkrio šta to muškarce odbija kod žena, a onda je Rada priznala zbog čega se ne druži sa lepšim polom

Voditeljka emisije "Magazin In" Sanja Marinković u novom izdanju ove emisije ugostila je pevačice Radu Manojlović, Marinu Visković, trepera Dragomira Despića Desingericu, glumicu Ivu Štrljić, kao i voditelja Sinišu Medića.

Sanja je ovom prilikom upitala Desingericu šta muškarce odbija kod žena, a on je nasmejao sve.

- Šta muškarce odbija kod žena, a žene to nikako da shvate - pitala je Sanja.

- Odbija ih navalentnost, seljačizam, primitivizam, materijalizam. Je l' ti voliš da te neko smara i to sve? I hitnost na primer se*sa. Mislim ako ti hitan se*s, to je kao okej, ali ako tebi nije hitan, a meni je hitan, onda tebe to odbija - rekao je Desingerica.

- Kako mislite hitan se*s - ubacila se Marina.

- Ne mogu da uđem u muški mozak, ali mogu da kažem šta meni smeta kod žena i zašto nemam drugarice. Meni smeta mnogo glasno pričanje, stalno pričanje, jako mi smeta ogovaranje, smeta mi kada su žene pijane, kada su nasilne - rekla je Rada.

- S kim se družiš ti Rado - pitao je Desingerica.

- Ne družim se sa ženama, ali su to žene koje obično srećem na nastupima u klubovima - rekla je Rada.

Autor: Nikola Žugić