Žao mi je što nisam mogla da te spasim: Zbog prvih reči sestre Lijama Pejna plače čitav svet

Sestra Liama Pejna oglasila se prvi put nakon strašne tragedije i emotivnim rečima se oprostila od brata.

Rut Gibins se oglasila na društvenim mrežama, a zbog njenih reči plače čitav svet:

- Ne verujem da se ovo dešava. Mnogo puta sam javno izlila svoje srce sa ponosom na Liama - navela je skrhana Rut i nastavila:

- Liam je moj najbolji prijatelj, niko me nikada nije mogao nasmejati toliko kao on, radeći njegove utiske uvek me je zasmejavao i voleo je da vidi koliko smeha može da dobije. Liam, moj mozak se bori da uhvati korak sa onim što se dešava i ne razumem gde si otišao.

- Ono što najviše volim kod tebe je tvoja sposobnost da me nasmeješ, nikad se ne smejem onoliko koliko kad sam sa tobom. Žao mi je što te nisam mogla da te spasim - dodala je.

- Poslednji put kada treba da znaš, ovde sam ako ti nešto zatreba, odvezla bih se do kraja univerzuma da te vratim.

Rut je rekla da je "uvek u strahopoštovanju" od Liamovog talenta i dodala:

- Ne osećam da je ovaj svet bio dovoljno dobar ili ljubazan prema tebi, i vrlo često u poslednjih nekoliko godina, morao si da se zaista potrudiš da prevaziđeš sve što je bilo usmereno na tebe.

- Samo ste želeli da budete voljeni i da usrećite ljude svojom muzikom. Nikada nisi verovao da si dovoljno dobar, nadam se da sada možeš da vidiš ovaj izliv ljubavi koji nikada nisi primio za vreme ovozemaljskog života.

Autor: Nikola Žugić