Tea Tairović u velikom intervjuu progovorila o ogromnom uspehu: Iznenadila Hrvate, pa spomenula put ka vrhu: Krvav i sumanut rad...

Muzička zvezda Tea Tairović uspešno nastavlja svoju koncertu turneju, u sklopu koje je sinoć, 18. oktobra, održala i spektakl u Ljubljani, pred više hiljada ljudi u hali Media centra.

Pred sam izlazak na binu, Tea Tairović je stala pred kamere i otkrila svoje prve impresije posle koncerta u Nišu, s kojim je srušila sve, do sada, postavljene rekorde u hali Čair.

- Moram da kažem da je koncert u Nišu sigurno jedan od najboljih u karijeri, amda sam to počela da govorim posle svakog koncerta... Zaista, jedna posebna energija, posebna atmosfera. Nišlije kažu da je to bila posebna noć u Nišu, ja sam jako zadovoljna i srećna - rekal je Tea, pa priznala da li se nadala tolikom uspehu:

- Negde jesam očekivala, jer poznajem akrakter i temperament ljudi sa juga, znala sam gde dolazim.

Zatim se osvrnula i na koncert u Ljubljani, kao i prepunu halu koja ju je željno čekala da istrči na binu i započne koncert.

- Imala sam nastupe u Ljubljani, ali eto, dugo me nije bilo ovde, odnosno u Sloveniji generalno. Vodim računa o tome da ja uvek budem ja, i budem na visini zadatka neovisno tome da li je klubski nastup u pitanju ili koncert.

Nakon dva velika koncerta u Beogradu, a zatim i Nišu, sasvim legitimno pitanje je bilo ono o kojem se retko kada priča, podrška kolega sa estrade. Kod Tee divne poruke od strane kolega nisu izostale, a ovog puta nikoga posebno nije želela da ističe, jer je dobila veliki broj pohvala.

- Moram da se pohvalim da su mi mnoge kolege čestitala, i ne bih sada izdvajala nikog posebno, da ne bih slučajno nekog zaboravila. Kolege su pokazale da se zaista raduju mom uspehu, i takođe kada je red na kolege ja se radujem njihovom uspehu. Mislim da to tako mora i treba.

Iako rekto kada stigne da se odmori između veoma gustog rasporeda koncerata, a istovremeno i nastupa, Seka Aleksić se njenom slobodnom vremenu možda i najviše raduje. Nakon dve uspešne pesme koje joj je napisala, Tea je anstavila saradnju sa starijom koleginicom, pa se tako Seka nedavno našalila na njen račun i pesme, koja je skoro gotova.

Tim povodom pitali smo Teu kakava je saradnja sa Sekom, kao i dokle je stigla sa radom na pesmi:

- Ja sam, ako je pravda spora, ali dostižna, ja sam još sporija... (smeh). Moram da kažem publici da je pisanje tekstova i komponovanje pesama nije moj posao, ja to ne gledam kao moj posao, već kao hobi. Ja to radim stvarno iz čiste zanimacije, recimo, ako radim samo tekst za neku pesmu, ako čujem pesmu i odmah mi dođu reči ja volim odmah da zapišem. Radim iz čiste ljubavi, i svim saradnicima sam rekla da treba da pustiti da se stvari dešavaju same od sebe u mojoj glavi. Kao što se desilo sa pesmom "Umri do zore", ta pesma je stajala, čekala, čekala, čekala.... Ja se stvarno, nekako mi je... I dalje ne mogu da prihvatim činjenicu da sam tu pesmu napisala za nekog, i da je ta pesma hit. Nekako mi je to i dlaje neverovatno da kažem, nisam još svesna kao i generalno kad god mi se desi neki uspeh, ne budme svesna u datom momentu, nego tek kasnije - rekla je Tea, pa pomenula Seku:

- Seka i ja imamo vrlo sličnu energiju kada je muzika u pitanju, možda ona ima i malo žešću energiju od mene i zato mi je drago što sam bila u pravu, da je ta pesma nešto što će njoj jako lepo da stoji.

Iako je tek na početku svoje velike, regionalne koncertne turneje, Teu smo pitali šta je do sada, posle tri velika koncerta, naučila. Imala je odgovor i to i te kakav.

- Učim, i taman kad pomislim "znam sve", ne, moraš još mnogo toga da učiš. Prvo sam naučila da čvrsto verujem u rad, pogotovu krvav i sumanut rad se uvek ispalti. Naučila sam da je energija sve, koliko god to apstraktno zvučalo, morate zadržati dobru energiju i na bini i van bine. I naučila sam da uvek moraš biti svoj, uvek svoj, to uvek pali.

Za sam kraj razgovora, ostavila je veliko iznenađenje i to za komšije.

- Imamo Sofiju, pa Skoplje. U Skoplju sam kao kod kuće, Novu godinu slavimo u Beogradu zajedno i spremamo jedan lep šou za publiku. Moram ovako da samo najavim zagrebačkoj publici da se sledeće godine družimo tamo. Neka se spreme.

Autor: Nikola Žugić