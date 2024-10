Pojavio se strah u mom životu od kad se on rodio: Milica Mandić progovorila o majčinstvu, pa se osvrnula na sport

Milica Mandić važi za jednu od omiljenih sportistkinja sa naših prostora, ona je pre nešto više od godinu dana postala majka, a na temu roditeljstva vrlo rado priča

Srpska reprezentativka u tekvondu sada je bila gost na ''Beba kids'' reviji, a tom prilikom je progovorila o tome kako se snalazi u ulozi majke, ali i šta smatra kao veliki izazov.

Kada je u pitanju odmor, Milica se dotakla i te teme, pa je istakla da li joj je nekada potreban predah od svih svakodnevnih obaveza, te i kako izgleda njen način malog odmora.

- Meni se ljudi smeju, ja trening gledam kao odmor, to je nešto što volim i sa mužem odem u bioskop i to je to'', ispričala je Milica.

Mandićeva je pričala i o majčinstvu, ali i o tome koliko ju je, ali i da li ju je promenilo to što je postala mama.

- Dosta me je promenilo, ja sam inače emotivna, sad sam još emotivnija nego što sam bila, prioriteti su se potpuno promenili, nekako tek tada naučiš da staviš sebe po strani i da pružaš sve tom biću ispred sebe što misliš da zaslužuje, da sebe popraviš na neki način, da možda svoje neke komplekse ne prenosiš na njega, tako da menjaš se iz dana u dan. Sve što sam ja bolja sebi, mužu, njemu, mislim da je to to'', rekla je Milica.

Kada su strahovi u majčinstvu u pitanju i tu je Milica bila vrlo iskrena, te je otkrila da li ih je imala i kako se nosila sa njima.

- Od kada se on rodio javili su se neki novi, mnogo veći strahovi koji nisu postojali ranije, ali dobro, odgovoran si potpuno za jedan novi život i mislim da to nosi jednu ozbiljnu dozu odgovornosti, ali to si želeo i mislim da uživam u svakom momentu, ali isto tako moraš da budeš pažljiv i obazriv'', priznala je ona.

Svima je dobro poznato da nas je Milica predstavljala na Olimpijskim igrama, te i da obožava tekvondo, a ona je otkrila i da li se nada i misli da će njen sin krenuti upravo stopama svoje mame, te se baviti sportom.

- Ja sam za to da samo bude srećan u životu, ja sam sama izabrala ovaj put i nekako roditelji me nikada nisu sputavali i samo su me podržali, nisu ni pretpostavili da mogu da budem to što jesam danas, tako da očigledno ima pravo da izabere kao što sam ja izabrala, koji god to put bude bio u pitanju'', istakla je sportistkinja.

Milica nikada nije krila da je radila i sa psihologom dok je išla na razna takmičenja, a sada je ispričala i da li joj je to pomoglo u njenoj sportskoj karijeri.

- U sportu je jako bitno da budeš spreman na svakom planu, kondiciono, taktički, tako i psihički. Zadovoljna sam sa ovim što sam postigla, ko sam i šta sam danas''

Pored tekvonda, Milica je otkrila i koji su to sportovi koje ona voli da gleda kada ugrabi malo slobodnog vremena, pored svih svojih životnih obaveza.

- Košarku sigurno, do pre par godina sam išla na partizan, sada volim atletiku da pogledam i kad su bila svetska i evropska prvenstva u Beogradu, mislim da je to pravi spektakl i motivacija i inspiracija za mlađe generacije, naravno tu je i tekvondo gde sam bukvalnbo u svakoj sali , jednostavno to je moj život i meni je tekvondo dao sve i na neki način sam dužna da vratim'', ispričala je kroz osmeh Mandićeva.

Autor: N.P.