Teško je podnosio teret slave: Lijam Pejn se umalo potukao s kolegom iz benda, a drugi je s njim bio do kraja

Lijama Pejna svet je upoznao kada je imao samo 16 godina. Tada je s još četiri mladića osvojio svet muzike. Iako mu je grupa donela slavu i novac, donela mu je i brojne loše stvari.

Pevač je pronađen mrtav u Argentini, vest je koja je šokirala ceo svet. Kroz 31 godinu Lijam je doživeo brojne uspone i padove, a evo kako je sve krenulo.

14-godišnji Lijam 2008. godine prijavio se na XFactor, ali tada se nije proslavio. Dve godine kasnije ponovno je stao na pozornicu muzičkog takmičenja, a Nikol Šerzinger tada ga je s još četiri mladića videla u grupi koja je kasnije dobila ime "One Direction".

Lijama Pejna, Najala Horana, Zejna Malika, Harija Stajlsa i Luja Tomlinsona slava je tada tek čekala, a koliki su miljenici publike bilo je jasno i kada su prvi put zapevali kao grupa.

U takmičenju su završili na trećem mestu, ali su odmah potpisali ugovor s producentskom kućom "Syco Records" u vlasništvu Simona Kovela. Zejn je i tokom samog takmičenja negodovao zbog ideje da mora da pleše, ali ugovor od navodno gotovo 2.400.000 evra dao im je motivaciju da ''zagrizu''.

Prvi singl ''What Makes You Beautiful'' izdali su 2011. i on ih je plasirao na vrh muzičkih lestvica u Ujedinjenom Kraljevstvu, dok su u svetu završili u TOP 10. Iste godine izdali su debitantski album ''Up all night'' koji je u prvoj nedelji imao prodaju od gotovo 140.000 primeraka. Osvojili su američki Bilbord 200, čime su postali prvi britanski sastav koji je s debitantskim albumom pomeo konkurenciju.

U manje od dve godine postali su prava pop-senzacija, a "Sunday Times" je 2014. godine procenio da vrede oko 83 miliona evra. Nakon četiri albuma i pet turneja Zejn Malik hteo je da se povuče. To je i napravio 2015. godine, a bend je 2016. objavio da ide na neodređenu pauzu.

Bend se može pohvalili i s nekoliko laskavih nagrada - Brit Awards, MTV Video Music Awards.

Te iste 2016. godine Lijam je napokon potvrdio šuškanja o ljubavi s Šeril En Tvidi koja je bila starija deset godina i bila je u žiriju muzičkog takmičenja gde se Lijam takmičio. Šeril i Lijam objavili su svoju romansu u februaru 2016, a sina su dobili su u martu 2017. Svako je ipak svojim putem otišao u julu 2018, nakon dve i po godine romanse, ali ostali su prijatelji.

Lijam je često znao govoriti kako se nije snašao u očinskoj ulozi jer je bio jako mlad.

''I da budem iskren, to nam je uništilo vezu, ali iz opravdanih razloga. Bio sam toliko uzbuđen što će se roditi da sam se zapravo brinuo hoću li ga voleti dovoljno'', rekao je svojevremeno u jednom podkastu. Mnogima je nakon tragične smrti u mislima upravo pevačev sin.

Nakon raspada benda pojedini članovi počeli su ''ratovati'' pa je tako Lijam nazvao Zejna pogrdnim imenom i otkrio da su se jednom prilikom skoro potukli. Kasnije se za izvinio i rekao da su se članovi grupe borili da mu pomognu jer su već tada počeli njegovi prvi problemi sa zavusnošću.

Nije se na početku slagao niti s Lujom jer je u njemu video konkurenciju.

''Bio je stariji i imao sam osećaj da želi biti glavni u grupi. Na početku se nismo slagali, mrzeli smo jedan drugoga, bilo je to jako loše, ali smo sve to dobro krili'', priznao je svojevremeno Lijam u emisiji na Hits Radio, prenosi Daily Mail.

Lijam se kasnije odlučio na solo karijeru. Prvi album ''LP1'' objavio je 2019. godine, a pesma ''Strip That Down'', na kojoj je radio i Ed Širan, brzo je pronašla svoje mesto na Bilbord lestvici. Najavio je i novi album u maju 2023. godine, a planirao je da ide i na turneju. Svi planovi su mu pali u vodu kada je završio u bolnici zbog infekcije bubrega. Tada mu je podrška bila devojka Kejti Kesidi.

Koliko je bio dobar prijatelj s Najlom Horanom govori činjenica da je u Argentini bio upravo kako bi njega podržao na koncertima. Društvo mu je pravila devojka Kejti, i tada su podelili nekoliko fotografija. Obožavaoce grupe posebno je dirnula ona na kojoj su Lijam i Najl zajedno pozirali.

''Ponovno zajedno'', napisali su momci i dodali emotikon srca.

Autor: Nikola Žugić