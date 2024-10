Zejn odložio turneju zbog Lijamove smrti: Potresnim rečima pokazao koliko su bili bliski (FOTO)

Da se naježiš!

Zejn Malik odložio je turneju zbog smrti Lijama Pejna, nekadašnjeg kolege iz benda One Direction.

"Zbog teškog gubitka ove nedelje, odlučio sam da odložim američki deo turneje Stairway to the Sky. Datumi će biti prebačeni na januar i objaviću ih uskoro, čim sve dogovorimo. Već kupljene karte će važiti za nove datume", objavio je Zejn na društvenim mrežama.

"Kad si otišao, izgubio sam brata"

Malik se ranije emotivnom objavom oprostio od Lijama.

"Lijame, uhvatio sam se kako pričam naglas s tobom, nadajući se da možeš da me čuješ. Ne mogu da se otmem pomisli da je bilo još toliko razgovora koje je trebalo da imamo u našim životima. Nikada nisam stigao da ti se zahvalim što si me podržavao kroz neke od najtežih trenutaka u mom životu. Kad mi je kao 17-godišnjem detetu nedostajao dom, uvek si bio tu s pozitivnim pogledom i ohrabrujućim osmehom i davao mi do znanja da si moj prijatelj i to sam jako voleo", napisao je Zejn.

Iako si bio mlađi od mene, uvek si bio razumniji od mene, bio si odlučan, pun mišljenja i nije te bilo briga šta ćeš ljudima reći kada nisu u pravu. Iako smo zbog toga nekoliko puta imali nesuglasice, uvek sam te potajno poštovao zbog toga", nastavio je.

"Što se tiče muzike, Lijame, bio si najkvalifikovaniji u svakom smislu. U poređenju s tobom, nisam znao ništa, bio sam početnik, a ti si već bio profesionalac. Uvek sam znao da, bez obzira na to šta će se dogoditi na sceni, da možemo da se oslonimo na tebe. Kad si otišao, izgubio sam brata.

Ne mogu da ti opišem šta bih dao da mogu još jednom da te zagrlim i oprostim se s tobom, da ti kažem da sam te jako voleo i poštovao. Zauvek ću čuvati naše uspomene. Nema tih reči koje bi objasnile kako se sada osećam, osim uništeno. Gde god da si sada, nadam se da si dobro i da znaš koliko si voljen. Volim te, brate", zaključio je Zejn.

Podsetimo, 31-godišnji pevač pao je s trećeg sprata u dvorište hotela "Casa Sur" u glavnom gradu Argentine. Preminuo je na licu mesta od višestrukih povreda.

Autor: Nikola Žugić