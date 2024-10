Mami uzdahe: Lidija Vukićević u sedmoj deceniji pokazala neverovatnu liniju, od ovih prizora mnogima neće biti dobro (FOTO)

Atraktivna glumica Lidija Vukićević (62), poznata po ulogama u "Žikinoj dinastiji", "Boljem životu" i "Igri sudbine", pokazala je izdanje kraj mora i napravila dar-mar na društvenim mrežama.

Lidija je dobila sijaset komplimenata na račun izgleda, a ovog puta je vidimo u haljini sa rupama i izrezima, pa su njene obline došle u prvi plan.

Slikala se na jednoj terasi tip-top sređena, dok je evidentno da nikad bolje nije izgledala.

"Lepotice", "ribetina", "žena zmaj", samo su neke poruke koje se mogu pronaći ispod ove njene objave.

Lidija Vukićević, inače, ističe da su joj počeci u glumi bili mnogo teški.

- Počeci su mi bili najteži, želela sam da se dokažem. U svom prvom intervjuu sam rekla: "Ja sam glumica sa mozgom", to mi je bilo teško da dokažem - kazala je Lidija Vukićević nedavno, pa nastavila:

- Ljudi su me doživljavali kao zgodnu, kovrdžavu crnku, a ja nisam želela da me ocenjuju po izgledu i da me osporavaju. Želela sam da steknem poštovanje i najvažnije mi je što sam to uspela.



Autor: N.B.