Skandal je umalo koštao čuvene uloge: Naša glumica gađala američku novinarku zbog ŠOK PITANJA!

Milena Dravić, ikona jugoslovenskog filma, ostala je upamćena kao dama koja nije bila sklona skandalima. Njena karijera obiluje brojnim zapaženim ulogama, ali malo je poznato da je jednu od njih, u filmu "Sutjeska", umalo izgubila zbog neočekivanog obrta na filmskom festivalu u Kanu.

Milena Dravić nije samo bila cenjena glumica, već i osoba koja je uspela da očuva svoj integritet u svetu poznatih, međutim, ostao je upamćen i događaj u Kanu kada je Milena Dravić burno odreagovala na neprimereno pitanje novinarke.

Dok je bila u Kanu sa ekipom filma "Misterije organizma", Milena Dravić se našla u centru pažnje američke novinarke koja joj je postavila neprimereno pitanje.

- Da li vi Jugoslovenke znate za kontracepciju? - upitala je novinarka. Malo je reći da je Milena bila šokirana:

- Ja sam se tih dana mučila sa migrenom i vadim te pilule, gađam je njima. Svi listovi su pisali o tome, a ruska Literaturna gazeta je napisala da sam se neprimereno ponašala. Vraćam se iz Kana i Nikola Popović, direktor filma, mi kaže da neću moći da igram u ‘Sutjesci’. Godinu dana je prošlo, Dragan i ja na moru, i ležimo na plaži, kad vidim neke crne izglancane cipele mi prilaze, a ono Popović i kaže mi: ‘Diži se, moraš na Tjentište da odigraš svoju ulogu’“, ispričala je svojevremeno o ovom incidentu Milena Dravić.

Inače, Milena i Gaga Nikolić bili su jedno drugom najveća podrška i oslonac, a na ljubavi su im zavideli mnogi. Iako se Milena udavala tri puta, Dragan je bio njena ljubav za sva vremena. Bili su u braku preko četiri decenije, a jednom prilikom legendarni Gaga objasnio je kako su uspeli da održe brak.

- Teško je to opisati, ali mislim da je sve u granicama normale. Kao i u svakom braku, bilo je trzavica i svađa, kao i lepih trenutaka. Ne znam da li je olakšavajuća ili otežavajuća okolnost što se oboje bavimo ovim poslom, pa smo često bili razdvojeni. Ona bi snimala na jednom, a ja na drugom mestu tako da smo imali prilike da se uželimo jedno drugog. To što se bavimo istim poslom ponekad može da bude i minus, ali mi smo uspevali sve to da prebrodimo - ispričao je tada Gaga.

Autor: N.Brajović