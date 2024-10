PRIJATELJ NIKOLINE PIŠEK OTKRIVA DA LI JE PODNELA ZAHTEV ZA EKSHUMACIJU VIDOJEVOG TELA: Pale teške reči između nje i Miše Grofa

Kako se saznaje od izvora bliskih voditeljki, taj proces se zasniva na verbalnm okršaju između svekra i snaje.

Nikolina Pišek do sada nije pokrenula proces za ekshumaciju tela svog supruga Vidoja Ristovića, iako njegov otac Vitor Ristović tvrdi da mu je snaja to najavila.Kako Kurir saznaje od izvora bliskih voditeljki, taj proces se zasniva na verbalnom okršaju između svekra i snaje.

- Možete slobodno da proverite u upravi groblja gde je sahranjen Vidoje i uverićete se da taj proces nije pokrenut. Moguće da je Nikolina to svekru rekla u ljutnji, ali, verujte da to nikada ne bi uradila. Ne ulazim u poridične razmirice, jer je dosta teških reči palo. Znam sigurno da ona sve radi u interesu svog deteta i da je mnogo puta pokušavala mirnim putem da razgovara sa gospodinom Vitorom. To je za sada nemoguće da se dogodi - priča Nikolinin prijatelj koji je insistirao na anonimnosti.

Mi smo kontaktirali sa Nikolinom koja nas je saslušala, al nije želela ništa da komentariše.Čuveni antikvar Miša Grof u julu je otkrio za Kurir da mu je od advokata stigao zahtev da je njegova snajka podnela zvanično dokumentaciju nadležnim organima za ekshumaciju tela njegovog sina.

- Toj ženi su određene supstance pojele mozak. Sad kad vam budem ispričao šta je njoj palo na pamet, bićete šokirani, kao što sam i ja. Tražila je ekshumaciju tela mog sina. Zvanično je podnela dokumentaciju za to. Sada ima na umu da ga sahrani u Zagrebu. Ona me je lično zvala i to mi saopštila. Pitao sam je zbog čega to radi. To je ludost. Sigurno ona planira da umre, pa da je ja sahranim na njegovom mestu. Zamislite kada me je pozvala, kaže ona meni "Ja sam računala da ste vi umrli.".Na to sam joj rekao da ne mogu pre nje jer ja ne konzumiram to što ona uzima - tvrdio je Miša.

Autor: M.K.