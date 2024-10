Otvorila dušu o majčinstvu: Sajsi MC progovorila o bebi, pa se osvrnula na napade zbog Breskvice, evo šta je imala da joj poruči (FOTO)

Čuvena reperka organizovala je druženje s medijima.

Ivana Rašić poznatija kao Sajsi Mc okupila je danas u jednom lokalu u Beogadu medije kako bi promovisala svoj novi album. Ekipa Kurira uspela je da razgovara sa pevačicom i o nekim aktuelnim temama sa estrade, ali i o njenom dokumentarcu, ulozi majke.

- Jako je teško biti Sajsi Mc. Ja jedva izdržavam, ali moram - počela je pevačica pa progovorila i o svom dokumentarcu.

- Mnogo je dobar osećaj gledati svoj dokumentarac. Baš je dobar trip. Zabeležili smo sve. Kako se snimamo, kako se radi na albumu. Krivo mi je i što to nisam radila za prethodne albume, ali ću definitivno raditi ubuduće. Vi ćete imati prilike da to pogledate za par meseci. Dokumentarac ide na festivale, pa kad to bude prošlo ide na jutjub.

Medije je zanimalo i šta je to što ona najviše voli iz svog ormana.

- Ne punim orman novim stvarima jer ni stare ne stižem da nosim. Tako da, sve je pozajmljeno. Ponekad odem do sekndhenda...Kako nalaziš vrmeena za sve? Da pišeš pesme, budeš majka...- Ja spavam tek kad završim sve. Najnovije istraživanje kaže da žene treba da spavaju više od muškaraca. Kažu da treba 10 sati ja uspem nekih 7. Ne smem da zamislim šta će se desiti kad budem uspela da spavam 9 sati.

Sajsi je otkrila i kako izgleda tako dobro.

- Ja se ovako nisam probudila. Žena izgleda ovako kada ima svoj tim.

Kako beba reaguje na tvoju muziku, jel si se promenila otkako si postala mama?

- Đuska. Uz brze ritmove đuska. Nisam se promenila, nadogradila sam se. Bilo mi je teško na početku to je velika promena u životu. Krivo mi je što ranije nisam razumela žene.

Čuvena repereka otkrila je i da bi opet učestvovala na PZE kao član žirija ako je pozovu, kao i da nema ništa protiv Breskvice pa bi joj čak i napisala pesmu.

Autor: M.K.