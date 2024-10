Posle Arene planira svadbu: Tanja Savić progovorila o suđenju sa mužem zbog dece, pa otkrila da priželjkuje svadbu sa Mukijem

Naša poznata pevačica Tanja Savić 23. novembra 2024. godine zakazala je koncert u Beogradskoj Areni, te je govorila u Amidžiju o privatnom životu i koncertu.

Tanja Savić istakla je u Amidžiju da joj je najteži period u dvedesetogodišnjoj pevačkoj karijeri bio momenat kada je njen bivši suprug, kako ona ističe, Dušan, odveo decu u Australiju i nije ih videla godinu i pet meseci.

Šta je tebi najteže palo do sada?

- To razdvajanje od dece...Moj muž je odveo decu u Australiju i nisam ih videla godinu i pet meseci, to je sada rešeno, suđenje traje, ali to su sada neke druge stvari, to su stvari oko alimentacije i daljih dešavanja, ali deca su pripala meni. Kao što sam se molila, tako je i bilo. Nikada nisam pomišljala na to da prestanem da se bavim muzikom.

Sada si srećno zaljubljena, hoćeš stati na ludi kamen?

- Hvala Bogu jesam. Ne znam, nisam od onih žena koje kažu da ne veruju u papir, ja verujem u to i verujem u prsten, ja sam romantična duša. Nikada nisam pravila svadbu i volela bih da budem mlada. Tako će i biti, sve je po Božijoj volji, ali ono što ja želim i neki moji planovi su ti da kada se završi Arena pravim kuću, malo ću da se posvetim sebi i želim da napravim sebi oazu mira.

Imam utisak da bolje izgledaš sada nego kao na početku.

- Moguće je to...Uozbiljila sam se nekako, to dolazi s godinama, verovatno je moralo to sve da mi se dogodi da bih bila ovo što sam sada.

Ti si izjavila da se tvoja deca lepo slažu sa tvojim sadašnjim partnerom. Imala si loše iskustvo, ko je osnovna osobina koju tvoj partner mora da ima? Gde si pogrešila sa Dušanom, a s Mukijem nećeš

- Kako zračiš, tako i privlačiš. Očigledno je da sam tako zračila kada sam se zabavljala sa bivšim mužem, pa sam privlačila takve ljude. Morala sam da se menjam, da bih privukla ovog kog sam privukla sada. Mislim da sam ga privukla svojom spontanošću. Jeste, mlađi je od mene i slađi. Upoznali smo se u Americi u jednom hotelu koji se zove "Avijator". On je avijatičar, tada sam ga zvala "avijatičaru moj". Molila sam se, u smislu da sam poželela da mi svemir pošalje muškarca koji je vredan mene i koji će da me poštuje i voli. Čak sam i zamišljala da bude mlađi i da ima 26 godina, majke mi. Ja sam 11 godina starija od njega, ali sam mnogo napredovala od kako sam sa njim.

Autor: Nikola Žugić