Sale je bolje, nije klonuo duhom: Otkriveni najnoviji detalji o Popovićevom zdravstvenom stanju

Kreativni direktor "Granda" Saša Popović neko vreme je odsutan iz emisija zbog zdravstvenog stanja.

Voditelj i njegov kolega, Žika Jakšić, gostujući u emisiji ''Amidži šou'' otkrio je da je Saša Popović bolje i da nije klonuo duhom.

- Sale je bolje, najbolje rečeno. Nije klonuo duhom, pre neki dan je bio do studija Granda, pozdravio se sa svima. To je najvažnije. To ide na bolje, daje izglede takve. To je važno - rekao je Žika Jakšić u emisiji "Amidži šou".

Oglasila se i Vesna Milanović o stanju Saše Popovića

Vesna Milanović, PR "Grand" produkcije, progovorila je o stanju Saše Popovića i njegovom povratku u muzičko takmičenje "Zvezde Granda".

- Sašu vrlo brzo očekujemo. Saša je trenutno odsutan, ali samo trenutno zbog njegovog zdravstvenog stanja, ali će nam se brzo priključiti i onda će vam i on sam reći sve na tu temu. Saša sve prati, ništa nismo uradili u Grand produkciji, a da Popović to nije ispratio, u kontaktu smo svakodnevno, imamo njegovo zeleno svetlo ili nemamo u zavisnosti koliko smo bili profesionalni ili nismo, ali naravno da je upućem i da njegovog tim to nadgleda i dobro radi - rekla je Vesna, pa dodala:

- Nije u bolnici. On je celo leto vredno radio, audiciju bio je u Boegradu, Nišu, Tuzli, Sarajevu, celog leta spremao sve, cela sezona je završena do onog momenta kada kandidati treba da ispadaju - zaključila je Milanović.

Autor: M.K.