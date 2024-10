Fudbalerova žena dobila zabranu prilaska, a ove pevače su tukle supruge: Sergej Trifunović nije jedini koji je prijavio ženu za nasilje u porodici

Glumac Sergej Trifunović prijavio je suprugu za nasilje u porodici nakon svađe, a Isidora Trifunović boravi ilegalno u Srbiji, te je podneta prekršajna prijava protiv nje.

No, međutim, Sergej zapravo nije jedini muškarac koji je podneo prijavu protiv supruge za nasilje u porodici, već ih je na našoj sceni bilo nekoliko.

Sergej Trifunović

Glumac Sergej Trifunović prijavio je svoju suprugu Isidoru za nasilje u porodici, iako nije bilo elemenata nasilja.

Sergej je prijavio suprugu nakon žestoke svađe koja se dogodila sinoć kada se vratio sa promocije Sajsi MC. Kako se navodi, Isidora je pobesnela što joj on nije rekao gde ide, niti joj se javljao na telefon, a navodno joj je rekao i da želi razvod, iako su se venčali pre sedam dana u opštini.

S Trifunovićem i njegovom suprugom obavljen je razgovor u policijskoj stanici, a tužilac se izjasnio da nema elemenata krivičnog dela. Međutim, utvrđeno je da Trifunovićka u Srbiji boravi praktično ilegalno, s obzirom na to da je državljanka Hrvatske, te je protiv nje podneta prekršajna prijava na osnovu Zakona i strancima - dodao je izvor.

Inače, Sergej je još jedan u nizu poznatih muškaraca koji je prijavio suprugu za nasilje u porodici.

Marko Bulat

Naime, pre dve godine pevač Marko Bulat prijavio je suprugu Mariju za nasilje u porodici. Kako se tada navodilo, njega je žena pretukla, i tada joj je izrečena mera zabrane prilaska i udaljenja iz kuće u trajanju od 48 sati.

Nakon čitavog haosa, Bulat je izjavio da voli Mariju i da ne želi da se razvede od nje.

- Moja supruga je u vrlo lošem zdravstvenom stanju, nije mi nanela teške telesne povrede. Nije me udarila bejzbol palicom, samo me je grebala, davila. Da bi dobio papir od hirurga o povredama, moraš da prođeš proceduru, da ti snimaju grudni koš i ultrazvuk. Nije istina da je došlo do svađe da sam zatekao ženu kako konzumira kokain. To nije istina - ispričao je Marko tada.

Fudbaler prijavio pevačicu za nasilje u porodici

Pevačica Slavica Ćukteraš svojevremeno prijavila je bivšeg muža, fudbalera Vladimira Avramova za pretnje i nasilje u porodici, a tada se oglasio i on i otkrio da je prijavio i on nju. Kako je tada ispričao sportista, njoj e bila određena mera zabrana prilaska.

- U prostorije PU Novi Sad pristupio je sa svojim advokatom dobrovoljno u subotu 24. 6. 2023, te dao izjavu povodom podnete prijave i ujedno prijavio bivšu suprugu za upućene mu pretnje i ucene. U ovom trenutku nikakav krivični postupak protiv Avramova Vlade nije pokrenut. Takođe, navodna žrtva Slavica Avramov nije dostavila policiji nikakve poruke koje su preteće i uvredljive niti poruke u kom joj Avramov Vlada preti da će joj oduzeti dete - saopšteno je tada iz advokatskog tima Vlade Avramova:

- Slavici su dana 24. 6. 2023. od PU Novi Sad, a po prijavi Avramov Vlade, izrečene hitne mere zabrane da kontaktira s žrtvom i prilazi žrtvi nasilja Avramov Vladi u trajanju od 48 sati, koje mere su produžene od Osnovnog suda u Novom Sadu dana 26. 6. 2023. u trajanju od 30 dana.

Pevača pretukla žena, pa je prijavio

Bosanski folk pevač Al Dino razveo od supruge Arduane Pribinjom - Kurić zbog toga što je trpeo fizičko i psihičko nasilje.

- Te večeri sam svim normalno doveo sinove Arduani. Naš inače loš odnos je dodatno eskalirao zato što Harun nije želeo da ide kod majke. Nakon toga usledio je oštar verbalni sukob između nas dvoje, koji je ubrzo prerastao i u fizički obračun. Arduana me je čupala za kosu i udarala, doslovno mogu da upotrebim opis koji sam pročitao u nekom tekstu o nama: "Ubila me je kao vola u kupusu" – ispričao je Al Dino, dodavši da mu je najteže bilo to što su celu scenu posmatrali njegovi sinovi koji su vrištali od plača.

- Nisam vaspitan da ikada i pomislim na to da fizički nasrnem na ženu, pa se zbog toga ni u jednom trenutku nisam branio. Ali, preklinjao sam Arduanu da stane, da se zaustavi i pokuša da se urazumi, ne zbog mene, već radi naše dece. Razdire me bol što su naši sinovi prisustvovali ovom za njih svakako traumatičnom događaju. Plašim se kako će se sve odraziti na njihov psihički razvoj. Nisam želeo da se branim kada je moja supruga nasrnula na mene, samo zbog načina na koji sam vaspitan i zbog naše dece - objasnio je pevač, koji se posle dve godine provlačenja po sudovima zvanično razveo, a kap koja je prelila čašu i navela ga na to da stavi tačku na brak jeste saznanje da mu je supruga neverna.

2011. godine Al Dino je nakon dobijenih batina Arduanu prijavio Centru za socijalni rad.

- Htela je da mi napravi zamku. Ipak, nije uspela u svojoj nameri. Želela je da je udarim i da to iskoristi da više ne mogu da viđam decu. Nije znala šta radi. Ni sekunde nije mislila na decu i traumu koju su doživela. Zbog toga sam odlučio da ih odvedem kod psihologa - rekao je tada Al Dino.

Autor: Nikola Žugić