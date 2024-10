Definitivno se razišli? Svetski mediji bruje o navodnom razvodu Megan i Harija, šok tvrdnje

Sve su glasnije priče da se Megan i Hari razvode! Iako vojvoda i vojvotkinja od Saseksa deluju kao primer one srpske izreke da ih "Bog stvori, a oni se nađu", ako je verovati medijskim natpisima britanskih, španskih i američkih portala - u braku nekad vrlo popularne glumice i odmetnika iz engleskog plemstva poprilično je zahladnilo.

Njihova nedavna samostalna pojavljivanja u javnosti samo su rasplamsala glasine o razvodu. Dok princ Hari putuje Afrikom, obilazi Lesoto, prisustvuje večeri koju je organizovala Svetska zdravstvena organizacija u Njujorku, posvećenoj osobama koje su pretrpele nasilje u detinjstvu, nastupa na dobrotvornom koncertu Kevina Kostnera na imanju u Kalifotniji, Megan Markl šeta crvenim tepihom u Los Anđelesu i učestvuje u razvojnom programu za devojčice koje uče da steknu samopouzdanje i nezavinost. Oboje su sve vreme sami! Bez onog drugog pod ruku i na fotografiji.

Britanski mediji čak su i na naslovnim stranama vidno isticali pitanje - gde je Megan? I Megan bi se brzo prikazala, ali bez svog supruga. I nismo dugo čekali, pre nego što su se oglasili izvori bliski kraljevskoj porodici, kao i analitičari kojima su uža specijalnost dešavanja u Bakingemskoj palati.

"Megan bez njega ne može da se snađe"

"Mislim da je Megan bila u senci, i mislim da nije bila srećna zbog toga. Megan daje sve od sebe da se izbori sa ovom promenom, ali nije joj lako. Definitivno su se dogovorili se da se raziđu neko vreme kada su u pitanju javna pojavljivanja i posao", rekla je Ingrid Stjuart, urednica magazina "Majesty" i analitičarka kraljevske porodice, prenosi "The News".

Ona dalje tvrdi da su novonastale okolnosti samo dodatno uznemirile, zbunile i rastužile vojvotkinju od Saseksa, koja u takvom odnosu sa suprugom i ocem svoje dece - princom Arčijem i princezom Lilibet - ne može da se snađe.

"Hari se navikao na život bez nje"

"Toliko se navikla da ima Harija pored sebe na svim velikim javnim događajima i crvenom tepihu, da ne zna kako će sad. On zaista ima umirujući uticaj na nju. Priča se i da je Megan jako zabrinuta zbog činjenice da se Hari lako navikao na samački život i putovanja. Teško joj je da živi bez njega, dok se čini da on nema problema da se prilagodi takvom životu. On očigledno dobro napreduje, dok se ona oseća izgubljeno i teško se nosi sa tim. Po svemu sudeći, preispituje se da li je bila dobra ideja da probaju da budu nezavisni", dodaje Stjuart.

Naime, kako insajderka objašnjava u nastavku, Megan i Hari su napravili ovakav pakt sa idejom da testiraju takav odnos i njihovo snalaženje u istom, te da kroz određeno vreme procene da li im distanca odgovara ili su potrebni jedno drugom u konstantnom vidokrugu.

"Kako se Hari jako dobro prilagodio, izgleda da će poželeti da nastave da se pridržavaju prvobitnog dogovora", navodi izvor.

Megan je, inače, poprilično odlučna da je u Holivudu dožive ozbiljno, te da izgradi svoj brend i jednostavno nema luksuz da ustukne - koliko god je problemi iz privatnog života mučili.

Imidž Megan Markl usko vezan za brak sa Harijem

"Ako ništa drugo, mora da prisustvuje na što više događaja i da šeta crvenim tepihom", navodi Ingrid Stjujart.

Ona je pokušala da razjasni i činjenicu da su do sada Hari i Megan činili snažnu zajednicu i u javnosti delovali kao jedno, što vojvotkinji dodatno otežava istupe u javnosti jer ljudi takav postupak odmah doživljavaju kao potvrdu značajnih poteškoća u braku. Takva interpretacija događaja nanosi štetu nekadašnjoj glumici, jer je njen aktuelni imidž u najvećoj meri vezan za Harija i njihov brak.

"Bez obzira na to koliko oboje insistiraju na činjenici da su stvari među njima potpuno čvrste, kada se ona sama pojavi na događajima, odmah počinju da se šire tračevi. Megan Markl i princ Hari prolaze kroz izazovnu fazu u braku, što mnoge dovodi do pitanja gde će ih ova trenutna drama odvesti", dodaje analitičarka, prenosi "Marca".

"Hari bi da se pomiri sa svojom porodicom"

Autorka biografija britanske kraljevske porodice, Angela Levin, analizirajući nedavna dešavanja, ističe da Hari često oseća usamljenost i marginalizovanost u braku, kao i da razmišlja o obnovi veza s članovima porodice i prijateljima, jer se oseća izolovano, te da više ne želi da svoju suprugu uključuje u važne trenutke u životu.

Što se Megan tiče - kako se nedavno sama pojavila na dobrotvornom događaju u Los Anđelesu i privukla svu pažnju svetske javnosti hrabrim izborom upečatljive crvene haljine dubokog dekoltea, dokazala je i više nego sposobna da se snađe i nametne bez Harija pored sebe.

Autor: Nikola Žugić