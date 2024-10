Seleni Gomez su govorili da je debela i da propada: Pevačica se sad pojavila u nikad mršavijem izdanju, svi komentarišu njenu vanserijsku lepotu (FOTO)

Čuvena lepotica već neko vreme kuburi sa viškom kilograma. Korisnici Instagram su je jedno vreme kritikovali da se ugojila, te da je "debela" i da je "propala", a ona je za to vreme vodila bitku sa opakom bolešću.

Selena Gomez pojavila se na premijeri filma "Emilia Perez" u Los Anđelesu, a za tu priliku je odabrala čistu eleganciju.

Kako se može primetiti sa fotografija od te večeri, pop pevačica je za svečanu priliku nosila crnu toaletu specifičnog dezena.

Naime, ovu kreaciju krasi asimetričan kroj u predelu dekoltea, ali i otvorena ramena. Takođe, haljina ima i duge rukave napravljene od crne kože.Selenina haljina nosi potpis čuvenog dizajnera Elia Saba, a pevačici stoji savršeno. Ističe njene obline, ali i znatno mršaviju figuru.

Kako je jednom "Dejli mejl pisao", čuvena lepotica već neko vreme kuburi sa viškom kilograma. Korisnici Instagram su je jedno vreme kritikovali da se ugojila, te da je "debela" i da je "propala", a ona je za to vreme vodila bitku sa opakom bolešću.

Selena, naime, boluje od tzv. lupusa, a lek koji prima, kao bi držala bolest pod kontrolom, dovodi do povećanja telesne mase, samim tim i do gojenja. Ipak, kako dalje navodi ovaj tablid, ona je našla način da se bori sa ovim viškom kilograma i to uz pomoć "ozempik dijete".

Iako pevačica nije komentarisala ove navode javnosti, nagli gubitak kilograma sve govori. Da stvar bude uverljivija, "Dejli mejl" je uporedio njene fotke iz 2023. i 2024. godine, a razlika u veličini i obliku tela je, i te kako, primetna.

Autor: Nikola Žugić