Slobina žena danima ništa ne jede: Oglasila se sa posebnog mesta, 4 dana je bez hrana (FOTO)

O supruzi folk pevača Slobe Radanovića Jeleni često se priča u javnosti. Ona sa svojim pratiocima na društvenim mrežama deli mnoštvo detalja iz njihovog doma, dok je sad otkrila gde se nalazi.

Jelena Radanović je objavila fotografije iz jednog manastira, a tom prilikom je obelodanila da danima već ne jede.

- Četvrti dan bez hrane - poručila je Jelena uz ovu objavu, ne precizirajući tačno o čemu je reč, premda su mnogi zaključili da je najverovatnije reč o nekom rigoroznom postu.

Sloba Radanović je, podsetimo, nedavno otvorio dušu o karijeri, čitanju Biblije i svom učešću u "Zadruzi".

- Prezadovoljan sam karijerom, ovo je moj san. Da mi je neko pričao pre 10 godina da ću biti ovo što sam danas... Potpisao bih to! Imao sam te neke skandale, privatne stvari, ali gledam da pamtim samo lepe stvari, da se izdignem iz situacije. Trebalo bi svi da zaboravimo neke stvari, da ne živimo u prošlosti, da živimo u sadašnjosti. Čitam Bibliju, to mi pomaže da se izdignem od nekih stvari, gledam da svaki dan pročitam po par glava Svetog pisma, svako treba da pročita to, to je osnova. Božija je uvek poslednja! - rekao je tad Sloba.

Autor: A. Nikolić