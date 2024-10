Ove reči slamaju svako srce: Oglasila se majka pokojnog sina Mirka Kodića, slomljena pred njegovu godišnjicu smrti!

Inače, harmonikaš Mirko Kodić je govorio nedavno o svom nasledniku, koji više nije sa nama.

Proslavljeni harmonikaš, Mirko Kodić, otkrio je u emotivnoj ispovesti za medije kako se nosi sa gubitkom svog sina Aleksandra Kodića, koji je iznenada preminuo u snu pre godinu dana. Sada, uoči godišnjice Aleksandra Kodića, oglasila se i njegova majka, pa je u novinama uz njegovu sliku osvanula dirljiva poruka u kojoj je naglasila koliko joj fali.

- Prošla je godina, a majka te nije zagrlila, ni poljubila. Jedino što me smiruje je vera da ti je tamo gore lepo, da si srećan sa anđelima, svecima i dragim Bogom! Volim te! Ljubi majka svog sina jedinog. Tvoja mami - glasila je posveta.

- Osećam se kao i prvog dana bez njega. Kako da kažem... Ja i dalje sviram i dalje sam na sceni i volim harmoniku jer je to moj posao. Muziku ne puštam u autu. Na svirke, koncerte i svadbe idem. A kako mi je, iskreno da ti kažem, ne znam. Osećam veliku tugu i prazninu. Ja sam njemu u čast zasadio jedno drvo u dvorištu moje kuće u Jajincima, a jednu sobu u novoj kući sam namenio njemu. On je uvek pored mene, i kad sedim u restoranu, i kad sam u kladionici, i kad sedim kući za ručkom, kad vozim auto.... Imam takav osećaj i tako će biti dok sam ja živ. Neću ni jednog momenta da poverujem da ja njega više nemam. Mislim da ja nisam ni spreman, niti sam toliko jak čovek da to prihvatim. Teško je! Aca je sahranjen tamo gde su sahranjena deca iz škole "Ribnikar". Imali smo neke akcije, mi smo se udružili i napravili smo toj našoj deci lepo uređenu večnu kuću - rekao je on za Kurir, pa je nastavio:

- Dolazi mi često u snu. Uvek se nešto smeje na nekom biciklu i priča sa mnom, za razliku od moje bivše supruge Jasne, Aleksandrove majke, koja ga jako retko sanja. Možda je do sad jednom samo. A ja baš često. Možda je to zbog toga što ja kad sviram, sviram za njega i za mene. Nešto postoji tu.

