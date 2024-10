KIP SLOBODE, LAV I KRALJEVSKA STOLICA: Počelo rođendansko gala slavlje kod Jovane Jeremić, voditeljka dobila poklon koji ima veze s Trampom (FOTO)

Voditeljka jutarnjeg programa TV PINK ''Jutro sa dušom'' Jovana Jeremić danas slavi svoj 34. rođendan, a ovim povodom organizovala je gala žurku u jednom eminentom restoranu u Skadarliji.

Naša ekipa zatekla je ispred lokala u kojem će se voditeljka večeras sa svojim najbližima veseliti do jutra, ogroman bilbord sa Jovaninim likom, na kojem je bio i čuveni "Kip slobode", kao simbol Amerike, u koju Jovana uskoro putuje povodom izbora, ali i lav.

Ispred bilborda voditeljka je postavila kraljevsku stolicu na kojoj je pozirala, a večeras je odlučila da zablista u crnoj kombinaciji - mini suknji i sakou i vrtoglavo visokim štiklama.

Osim toga Jovana je pokazala da je na poklon dobila i čarape sa likom Donalda Trampa.

Jovana Jeremić o Donaldu Trampu

Kada su u pitanju želje i ciljevi, ona je sebi za svoj 34. postavila jasan, koji će uskoro i ostvariti. Ističe da jedva čeka odlazak u Ameriku, što će joj otvoriti mnoga vrata i pomoći joj da osvoji čitav svet.

Pomenula je i Trampa, s kojim joj mnogi predviđaju intervju, a otkrila je i nekoliko sličnosti koje imaju njih dvoje.

- To će se desiti, ja ne mislim da će se to desiti sad, ali ako se desi to će biti van mojih očekivanja, to je neobjekivno i nerealno očekivati da ja imam intervju sa Donaldom Trampom. Ja ću biti žena do koje će se jako teško dolaziti na svetskom nivou za nekoliko godina - rekla je ona, pa dodala koje su im zajedničke stvari:

- On je krenuo iz rijalitija, bio je voditelj rijalitija kao i ja. Ja sam 2018. godine dobila nagradu za najbolju voditelju rijalitija svih vremena, znači to je jedna nagrada koju ne može svako imati u svom kredencu. Kad sam apsolvirala to, krenula sam da radim jutarnji progam, pa sam sad dobila nagradu za najgledaniji jutarnji program. To je prva sličnost, druga sličnost je naša životna borba...

- Imala sam tu ponudu, prihvatam inostranu ponudu, ali ostajem na Pinku. Što se tiče inostranih ponuda svih vrsta, koji se ne kose sa mojim poslom na Pinku, ću prihvatiti, hoću. Slikanja, intervjui, možda izveštavanja za njih... apsolutno. Svaki vid zarade i stvaranja nekih novih kontakata, što je meni trenutno mnogo važnije od zarade, će biti prihvaćeno. Uslov je samo da me niko nikad ne ucenjuje za Pink, jer ja na Pinku ostajem, ali možda dobijem ponudu od Donalda Trampa da radim za njega. Ali, Pink je ono što nema alternativu - rekla je Jovana.

