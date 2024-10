Ovaj odgovor su svi čekali: Dragan priznao da ide sa Jovanom Jeremić u Ameriku, a evo na koji način joj je čestitao rođendan (VIDEO)

CViše je ne pušta nigde samu!

Večeras se u jednom prestoničkom restoranu održava rođendanska proslava najpopularnije voditeljke na ovim prostorima, Jovane Jeremić.

Ona je za objektiv Pink.rs ispozirala sa svojom jačom polovinom Draganom Stankovićem, sa kojim inače već izvesno vreme u odnosu, ali i odgovorila na aktuelna pitanja o njihovom odnosu, kao i njenom putovanju u Ameriku.

Dragane kako ćete raditi kad Jovana ode u Ameriku?

- Radiću super zato što idem sa njom. Mi se ne razdvajamo, mi smo jedno. Mi nismo odlučili, ona je sama donela odluku i to je tako bilo od starta - rekao je Dragan.

- Naša ljubav je večna i jedino što sam poželela prošle godine je da nađem ljubav svog života, to sam apsolutno pronašla. Ja cenim ovo što mi se događa - rekla je Jovana.

Kako se to Jovani Jeremić čestita rođendan?

- Nemoj samo da bude bezobrazan odgovor - rekla je Jovana.

- Bezobraluk prepuštam tebi, to si doktorirala. Rećiću tri tačkice, ali njoj nikad nije teško udovoljiti jer je ona u privatnom životu totalno drugačija. Ona je sjajna, a zar bih ja bio sa nekim ko nije sjajan? - rekao je Dragan.

- On je napravio najbolju verziju Jovane Jeremić. Evo večeras sam trebala da obučem kombinezon koji je ceo u svarovski kristalima i pogledam crnu haljinu, kažem ipak ću ovo. On kaže da li sam ja doživeo da mi to kaže Jovana Jeremić - rekla je Jovana,

- Ona je bila nebrušeni dijamnt, a sada počinje da svetluca - rekao je Dragan.

Da li planirate uskoro da stanete na ludi kamen?

- Nama je lepo ovako, to je samo formalnost - rekao je Dragan.

- Ljubav je u slobodi, otkud vi znate možda smo se mi već uzeli, a nismo hteli to da kažemo - rekla je Jovana.

Jovana zašto ne želiš da otkriješ šta ti je Dragan kupio?

- Ako je on meni učinio rođendan nezaboravnim i poklonio mi nešto što sam ceo život želela potajno, a da mu nisam rekla, onda je moje da ga ispoštujem i to ne odajem - rekla je Jovana.

Da li je Jovana uradila nešto javno što vam se nije svidelo?

- Ja se njoj ne mešam u posao, ona to radi maestralno - rekao je Dragan.

- Ne može niko da mi se meša u posao zato što ja moj posao radim najbolje i zato jesam ovde gde jesam - rekla je Jovana.

Koliko često pratite Jovanu na televiziji?

- Uvek, ona je sjajna - rekao je Dragan.

- Ja uvek volim da kažem da je on meni ono što je Milica Mitrović Željku, čovek iz senke. Meni je potrebno uvek da on iz senke vlada situacijom jer on vidi ono što ja ne vidim - rekla je Jovana.

Autor: N.P.