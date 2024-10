Brena pevala za STO HILJADA EVRA na slavlju kod Cecinog bivšeg zeta: Na veselje dati milioni, a ovo su detalji

Folk zvezda Lepa Brena zabavljala je goste na proslavi prvog rođendana ćerke Đorđa Kuljića, bivšeg dečka Anastasije Ražnatović.

Lepa Brena pevala je za 100.000 evra na proslavi koju je organizovao Đorđe Kuljić, bivši dečko Anastasije Ražnatović, saznaje Informer.

Nesuđeni Cecin zet i njegova partnerka Mila proslavili su prvi rođendan ćerkice Eline, a žurka je upriličena u jednom restoranu na Dorćolu. Tom prilikom, najveća balkanska zvezda inkasirala je ogromnu svotu novca, a goste je zabavljala sat i po.

- Lepa Brena retko prihvata da radi privatne proslave, s obzirom na to da iza sebe ima nebrojano arena i stadiona, ali kada to čini, onda je to za ogromnu svotu novca. Njen uslov je bio 100.000 evra, a domaćini su to odmah prihvatili. Malo je pevača koji sebi mogu da dozvole taj iznos, a Brena je sa nekolicinom njih definitivno ta. Napravila je sjajnu atmosferu. Svi su bili zadovoljni, a pogotovo domaćini. Pevala je, đuskala, ostala je čak i malo duže nego što je bilo planirano - kaže za Informer dobro obavešten izvor

Inače, na žurki je bilo prisutno mnogo uticajnih ljudi iz sveta biznisa, a veliku pažnju privukao je dolazak selektora fudbalske reprezentacije Srbije, Dragana Stojkovića Piksija, koji se pojavio u društvu supruge Snežane i ćerke Andree.

Podsetimo, godinu i po dana nakon raskida petogodišnje veze sa Anastasijom Ražnatović, Đorđe Kuljić započeo je novo životno poglavlje. Biznismen, rodom iz Novog Sada, zavetovao se na večnu ljubav svojoj izabranici Mili u junu 2023. godine, a napravili su samo intimno slavlje u krugu najbliže porodice i prijatelja.

Autor: N.B.