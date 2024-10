Čekala sam da te vidim uživo: Slavica Ćukteraš potkačila Žiku, on ostao u šoku zbog njenih reči pa joj se obratio u svom stilu

Pevačica Slavica Ćukteraš je nekada bila u vezi sa Žikom Jakšićem, a sada se njihov susret desio pred kamerama.

Naime, Slavica je bila deo žirija u jednom takmičenju, a pred nastup nastup jednog kandidata se zbunila, pa se direktno obratila Žiki Jakšiću, koji joj je odmah odgovorio.

- Nisam ga čula kako peva, sad ne znam ni šta bih mogla da ga pitam. Sačekaj Žiko, seci. Ja ne razumem koncept emisije – rekla je ona, a Žika je odmah odgovorio:

- Što nisi gledala kući? Šta si gledala? Slavka moja.

Nakon ovih reči Žika je dobio odgovor koji nije mogao da očekuje, a koji je nasmejao sve.

- Čekala sam uživo da te vidim – rekla je ona i nasmejala sve u studiju.

Nekada su bili u emotivnoj vezi

Žika Jakšić i Slavica Ćukteraš su nekada bili u emotivnoj vezi, a sada čak i sarađuju.

Slavica Ćukteraš je nedavno gostovala u emisiji "Amidži šou", a tom prilikom je i promovisala svoju novu pesmu s pevačem Nenadom Jovanovićem poznatijem kao Nenad Blizanac.

- Jao, nemoj da bude zabune. To je saradnja, kontakti - govorila je pevačica s osmehom, a onda nastavila:

- To nisi trebao da kažeš, ti ne treba da pričaš, ćuti - govorila je Slavica s osmehom, a onda je rešila skrati priču.

- Uvalio si me druže... Radim na projektu već par meseci. Zamolila sam Žiku za pomoć. On mi je izašao u susret. On će biti zvanični producent mog novog albuma. Ne pravdam se, ovo je istina. Žika me je onda zvao i rekao da Nenad ima pesmu i eto to se desilo. Jel sad okej? - pitala je Ćukteraš, sve vreme s osmehom na licu.



Autor: N.B.