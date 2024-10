Mjuzikl "Pogledaj dom svoj anđele" oduševio je publiku na pretpremijeri, koja je teatar Odeon ispunila do poslednjeg mesta. Ovaj omaž legendi oduševio je sve prisutne, a večeras od 20 časova biće prikazana premijera ovog mjuzikla.

Komedija sa uzbudljivim zapletom predstavlja omaž legendi rok-in-rol muzike, nedavno preminulom, Bori Đorđeviću. Za fantastičnu gumačku ekipu, praćenu plesnim ansamblom i izvanrednim horom, publika je imala samo reči hvale, a ovim povodom ekipa "Nacionalnog dnevnika" uključila se uživo u program TV Pink, kako bi preneli atmosferu pred početak premijera mjuzikla "Pogledaj dom svoj anđele".

Teatar Odeon/Jelena Simonović Teatar Odeon/Jelena Simonović Teatar Odeon/Jelena Simonović Pink.rs Previous Next

S tim u vezi, za "Nacionalni dnevnik" govorio je vlasnik i direktor "Pink Media Group", Željko Mitrović, koji je na samom početku istakao da večeras očekuje pravi spektakl, s obzirom na to da, kako je rekao, juče su se ljudi u publici smejali 90 minuta.

- Očekujemo pravi spektakl. Sudeći po jučerašnjoj pretpremijeri, 90 minuta su se ljudi smejali. Svaka čast Marku Jovičiću, napravio je čaroban brodvej. Radili smo ovo zajedno sa Borom Đorđevićem, žao mi je što večeras neće biti tu da se pokloni. Bili smo s njim u kontaktu praktično 15 minuta pre onoga što se desilo, njegov duh je tu i ponašaćemo se kao da je tu sa nama...Ja sam kasnio što imamo problem s kartama, ovo nije normalno. Imao sam jedno 400 ili 500 poziva na moj broj lični za karte, tako da, ljudi, biće karata, nemojte da se ljutite. Marko je to zeznuo, kao i sve ostalo, on je fenomenalan reditelj - rekao je Željko Mitrović, vlasnik i direktor "Pink Media Group", a na to se nadovezao i reditelj ovog mjuzikla, Marko Jovičić, koji je istakao koliko je zapravo teatar Odeon i njegova ekipa, uspešna u onome što radi:

- Ispali smo da izbacimo dve premijere u roku od mesec i po dana, što nije nijedno pozorište u svetu. Radili smo brodvej koji je komedija, tražili smo grupu koja priča o tome, i našli smo da je to "Riblja čorba". Mislim da je Beograd dobio jedan brodvej koji će moći da parira "Radovanu trećem". Jedini smo koji imaju prava za korišćenje Riblje Čorbe u teatru Odeon - rekao je Marko.

Za sam kraj uključenja, Željko Mitrović istakao je koliko je pokojni roker, Bora Đorđević, frontmen "Riblje Čorbe", bio srećan dok je radio na ovom mjuziklu.

- Nije samo prava, nego je Bora i učestvovao. Mi ćemo verovatno objaviti deo prepiski koje pokazuju koliko je Bori stalo i koliko je Bora učestvovao...Njegove reakcije su bile raziličite, prvo kada je usvojio tekst, pa mu se sve više i više sviđao, pa je sa Markom prepravljao tekst. Tako da, Boro, hvala ti! - dodao je vlasnik i direktor "Pink Media Group", Željko Mitrović.

Autor: Nikola Žugić