Mariji Šerifović pozlilo u Zvezdama Granda? Držala se za srce i ostala bez daha, žiri molio Voju da zovi hitnu pomoć

Nastup koji je večeras sigurno izazvao najviše polemike i neslaganja među članovima žirija jeste nastup Maje Dameski (35) iz Beograda.

Maja je otpevala pesme “Treba vremena“ i “Luče moje“ nakon čega je dobila 4 glasa i to od Bosketa, Ane, Cece i Đorđa, dok su Marija, Mili i Viki dali panike i ostai šokirani odlukom kolega.

–Kreni Boske, kreni brko, ‘ajmo čale- zauzela je stav Marija i potražila odgovor od Bosanca u neverici da je kandidatkinji dao glas.

–Prijatno me je iznenadilo kad sam čuo Maju, znam je od ranije, ona živi u Italiji i tamo je naučila da peva. Sad je došla ovde da se pokaže i da se bavi pevanjem kao što i zaslužuje. Majo, bilo je sitnih i beznačajnih grešaka na ovako teškim pesmama- počeo je izlaganje Dragan Stojković i izazvao ciničan smeh kod Marije kojoj je poručio da ne čuje dobro i da se stopila sa prosekom.

TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen Previous Next

Šerifovićka je počela da pada po sudijskom stolu, da se hvata za majicu, ostaje bez daha zbog koleginog izlaganja sa kojim se uopšte nije složila.

–Molim te Vojo zovi hitnu pomoć za Bosanca, vidiš da nešto nije u redu– u glas su vikali Mili i Marija.

Bosanac je zatim Mariju i Milija nazvao nevaspitanima jer su pravili kerefeke dok je on govorio, te pripretio da će i on isto raditi prilikom njihovog izlaganja.

–Pazi, kad meni nije dobro i koči mi se leva strana, kad je meni ovako, kako li je tek njemu kad mora ovako da priča– poručila je Marija a zatim iznela svoje mišljenje.

-Ja mislim da je ovo bila laž i kalkulacija. Devojko, ovo je bilo od 1 do 10 lagana petica, tačno na pola puta. Onaj vibrato, ukrasi, fraze, to ne ide. Bosanac vidi, imaš 70 godina, ti sediš ovde umesto da ideš da pecaš, da uživaš, ja sa 58 idem u penziju ko gospođa. Ubila bih se da sedim ovde sa 70. Zbrinula sam i sebe i babu i dete i ne moram ništa– obratila se Marija i kandidatkinji a i starijem kolegi.

Maju je komentarisala i Viki, koja se većinski složila sa Marijinim mišljenjem.

–Baš si bila na pola, nije bilo strašno ne znam koliko, ali nije ni ovako kako su neki rekli. Ovaj deo žirija(pokazuje na Bekutu i Bosanca) pritom ne mislim na kumu, može da upakuje nešto u ružičastu foliju, da hvale i kude kad se njima ćefne, iako to kandidati to nisu zalužili. Kako se njima hoće oni tako pričaju a to ne znači da je to tačno- bila je oštra Viki.

Bekuta je za vreme Violetinog izlaganja negodovala pa odlučila da i sama obrazloži svoje “da“.

-Ja bih ovo dete pohvalila, lepo se obukla, divno izgleda. Čulo se mnogo treme, znam je od ranije i znam kako može da peva- kratka je bila Ana.

Iako je ostala neutralna, Snežana Đurišić želela je da posavetuje Maju da pažljivo izabere mentora, aludirajući na to da zaista puno treba raditi na greškama.

-Moj pevački uzor je Ana Bekuta tako da biram nju za mentora– rekla je takmičarka.

Autor: pink.rs