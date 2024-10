Ovo su Zoran i Indi krili tokom veze: Isplivali novi detalji njihove ljubavi, evo šta je uradio odmah nakon raskida

Kako pišu mediji, kompozitor, kome se ponovo sudi za ubistvo supruge Jelene Marjanović, živeo je u stanu kod Indi od trenutka kad su započeli ljubavni odnos.

Ljubavna priča između Indire Aradinović Indi i Zorana Marijanovića se završila, o čemu je Kurir prvi pisao, a sada, nakon raskida, na površinu isplivavaju manje poznati detalji iz njihovog odnosa. Kako smo saznali, kompozitor, kome se ponovo sudi za ubistvo supruge Jelene Marjanović, živeo je u stanu kod Indi od trenutka kad su započeli ljubavni odnos.

- Indi i Zoran su živeli zajedno. Nisu želeli da se razdvajaju, pa se Zoran preselio kod nje. Živeli su zajedno od letos, ali tikva je pukla - priča izvor za Kurir.

I pevačica je priznao da je ljubavi došao kraj:

- Verujte mi, nije mu bilo lako. Pričali smo, svađali se, ali sam mu apsolutno verovala. On je imao viziju, a meni je trebalo da je svarim. Mada, na albumu koji spremamo biće pesama kojih sam i ja kao autor, zajedno sa njim i njegovim sinom. Cena dobrog izgleda je teška, a mene je zamalo to koštalo života. O sebi ne bih pričala kao o žrtvi, već kao pobedniku. Mislim da je vreme da idemo napred. Hvala bogu što me je ostavio živu i zdravu. Ja sam takva - objasnila je Indi za Informer.

Autor: pink.rs