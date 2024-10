Uklete sudbine pevača na putevima - Zašto su stradale legende? Astrološkinja za Pink otkriva: To su karmičke smrti, Šabanu su se sudnjeg dana...

Naši slavni pevači u jeku popularnosti tragično su izgubili živote "na točkovima", tj. u saobraćajnim nezgodama, među kojima su Šaban Šaulić, Silvana Armenulić, Toše Proeski, Darko Radovanović, ali i mnogi drugi.

S tim u vezi, voditeljka najgledanijeg jutarnjeg programa u Srbiji, "Novog Vikend Jutra", kraljica šera, Jovana Jeremić, ugostila je pevačicu Katarinu Grujić, pevača Bojana Petrovića Dudu, astrološkinje Ljiljanu Smiljanić i Darku Cvetković, kao i astronumerološkinju Ružicu Kralj.

Jovana je sa svojim gostima porazgovarala na temu "Uklete sudbine pevača na putevima - Zašto su stradale legende" , gde su govorili o javnim ličnostima koji su stradali na saobraćajkama. Na samom početku, Katarina je otkrila da li ona ide kući sa nastupa odmah ili pak, odspava u nekom hotelu, pa tek onda sutradan se vraća.

- Sve to zavisi, uvek se vezuju dva dana i ne možemo da se naspavamo u hotelu, nego krećemo odmah posle nastupa. Svakako je teško, a u poslednje vreme imamo dosta nastupa na koja idemo kombijima. Dosta naših pevača izgubilo je život u saobraćajnim nezgodama. Ja volim da se moj vozač naspava dok mi se obavimo, da bi mogao da nas vozi nazad - rekla je Katarina.

- I mi smo došli ovde da otplaćujemo karmički dug. Da nije otišao na put, verovatno bi mu se desila smrt. To nije moglo da se spreči nikada, to ne možemo da promenimo. Najviše možemo da utičemo na našu dušu, kada nam je čista, možemo da napredujemo - rekla je Ružica.

- Horoskop je potencijal, postoji mogućnost da se desi, videćemo da li će da se desi. Kada dođeš i vidiš da neko ima neke loše aspekte, konkretno pričamo o saobraćaju, ti njemu to predkažeš, znači kažeš mu. Ljudi su obično skeptični, kažu: "Ma šta mi to pričaš, ptičaj mi da lu ću postati bogat..."...Kralj narodne muzike, Šaban Šaulić, koliko god da je njegov horoskop dominantan kao javna ličnost i pevač, tog kobnog dana su se planete jako loše uklopile. Ono što je najvažnije, najvažniji je mesec jer on predstavlja početak i kraj. Već je ovo bio okidač koji je nagoveštavao da ovo može da se desi...Teško da je ovo mogao da izbegne. Njegova tačka fortune je bila u znaku vodolije, uranskom znaku koji definitivno predstavlja razaranje. Ne bih rekla da je ovo moglo drugačije - rekla je astrološkinja Ljiljana.

- Da li si se ti Katarina konsultovala nekada sa numerologom ili astrologom - pitala je Jovana.

- Iskreno ne, za tako neke privatne stvari ne. Ja ne volim da znam unapred i da kalkulišem, ali da verujem, da. Meni su rekli da jedan period ne sedim u autu, da vozim, to je taj strah koji sam osetila, pa sam stavila auto sa strane - rekla je Katarina.

- Silvana i Darko imaju karmičku sponu. Može neko i da ostane kod kuće, ali se to nažalost jasno vidi. Ja sam videla i grubitke deteta u karijeri, ali mi je najstrašnije kada me dete pozove i pita kada će majka da mu umre da se podeli imovina...Što se tiče Darka i Silvane, to su karmičke smrti. To je bio taj trenutak severnog čvora i aspekt Marsa. "Algo", čuvena zvezda, tu je tranzitirao Mars u trenutku Darkove smrti - rekla je astrološkinja Darka.

Autor: Nikola Žugić