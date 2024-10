Zlatan Ibrahimović oženio milionerku: Starija je od njega 11 godina, a ona je otkrila kako ju je osvojio

Fudbaler Zlatan Ibrahimović svoju sreću pronašao je kraj 11 godina starije Helene sa kojom ima dvoje dece.

Ljubavna priča Zlatana i Helene počela je davne 2002. godine, a taj sudbinski susret dogodio se na parkingu. Upoznali su se u Malmeu, a Zlatanova izabranica jednom prilikom ispričala je kako je to izgledalo i kako se dogodila ljubav na prvi pogled.

- Kada sam upoznala Zlatana, imao je 21 godinu, a ja 32, imala sam karijeru i bogatstvo i nije mi bio potreban fudbaler da me hrani. Bila sam samostalna, a on čak nije bio ni moj tip muškarca. Prvi put kada sam ga videla, zagradio je svojim Ferrarijem moj Mercedes, videla sam samo njegov veliki nos i zlatni sat na ruci. Bila sam loše raspoložena i izvikala se na njega. Mislim da mu se to svidelo- ispričala je Helena 2010. godine za magazin "Elle".udbaler je u početku imao problema da se razume sa 11 godina starijom Helenom, koja je imala lepotu, pamet i odlučan stav, ali vremenom je sve došlo na svoje.

- Zlatan je pametno kopile na terenu, ali je isto toliko bio dobar kada je birao ženu. On ne može da nađe bolju ženu od Helene. Skoro da je dobra kao Zlatan - rekao je svojevremno Stefan Erfors, blizak Helenin prijatelj.Oni su iz braka dobili dvojicu sinova - Maksimilijana i Vinsenta.

Bila milionerka i pre udaje za fudbalera

Inače, Helena je i pre nego što je započela romansu sa Zlatanom bila veoma uspešna i ostvarena poslovna žena, što nije ni čudo s obzirom da je svojevremno priznala da radi od svoje 13. godine, te je stekla ogromno bogatstvo. Ona je, naime, radila u duvanskoj industriji, baratala je vrhunskim znanjem iz marketinga, a usputno se bavila i modelingom i glumom.

Zlatanova lepša polovina privlači veliku pažnju gde god se pojavi, te važi za "kraljicu stila", a iako je u šestoj deceniji svojim izgledom nikog ne ostavlja ravnodušnim, a Ibrahimović se uvek iznova zaljubljuje u nju.

