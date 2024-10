Ana Sević progovorila o povratku Milana Mitrovića u Zvezde Granda, prinovi u porodici Darka Lazića, pa se osvrnula na iznenađenje od muža za rođendan

Voditeljka najgledanijeg muzičkog takmičenja u regionu "Zvezde Granda" i pevačica Ana Sević, govorila je u "Premijeri" o odnosu sa Darkom Lazićem, voditeljskoj poziciji, ali i povratku Milana Mitrovića.

Kako je Ana Sević istakla na samom početku razgovora, tempo u "Zvezdama Granda" je zaista jak, ali je i otkrila koliko tačno kandidata kreće sa takmičenjem.

- Tempo je zaista jak, krenuli smo jako u novu sezonu, zagreva se, stvarno su dobri kandidati, 236 kandidata kreće sa takmičenjem, ako se ne varam - rekla je voditeljka i pevačica na samom početku.

Nakon toga, osvrnula se i na povratak voditelja i pevača Milana MItrovića na male ekrane.

- Kao da nikada nismo ni prestajali, od samog starta je bilo tako. Nas dvoje smo tim, šta god da smo radili, bilo svirke ili emisije, mi se kapiramo i super sarađujemo i mnogo mi je drago što smo ponovo zajedno na novom projektu...Uvodna špica je svima ostala u lepom sećanju, dobila sam hiljadu poruka kada je objavljeno da će Milan raditi - rekla je Ana, a onda je progovorila i o proslavi svog rođendana:

- Suprug je organizovao za mene, moji najbliži ljudi, večerica, priča. Pošto smo uveče dočekali moj rođendan, u nedelju smo proslavili sa decom i porodicom...Ana Bekuta me je raznežila i oduševila svojim gestom - rekla je ona.

Takođe, ona se ovom prilikom osvrnula na prinovu u porodici njenog bivšeg muža, Darka Lazića.

- Sada bi bilo čudno što me nema (smeh). Ja vage volim, i eto Srna je vaga, došla je i ona u oktobru, proslavili smo zajedno - rekla je Ana.

Za sam kraj, otkrila je da li će se vratiti snimanju pesama.

- Jao jeste, muzika je zapostavljena, ja to ne želim. Ne znam kako je vama gledaoci, ali meni dan kao da traje 15 minuta i mislim da se to nikada neće promeniti. Nisam imala vremena ni ranije, a kamoli sada. Iako imam dobru organizaciju, nikako da se pokrenem u tom pravcu. Ima jedna pesma koja je snimljena pre sedam godina i verovali ili ne, na tom fajlu je napisano: "Ana konačno" i to konačno traje sedam godina - rekla je pevačica.

