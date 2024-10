Sprema knjigu: Baja Mali Knindža otkrio da će obelodaniti sve iz svog života, pa priznao da mu je čudno što se njegove pesme ne puštaju na radiju

Voditelj i reporter Nemanja Vujičić je u toku Premijere vikend specijala razgovarao sa pevačem Bajom Malim Knindžom.

Pevač je na početku razgovora otkrio sve o nastupima i koncertima koje ima zakazane mesecima unazad, a nekada se desi da nastupa na dva bliža mesta u danu.

- Moraću ove godine da usporim tempo, nakon dočeka Pravoslavne nove godine ne verujem da će biti toliko privatnih veselja. Moram da kažem da često moje tezge ne pogađam samo ja već i moje kolge i prijatelji - govorio je Baja.

Baja je potom rekao da često kolege koje nastupaju sa njim, odu pre nego što on počne da peva:

- Ne znam što to rade, čim ja krenem da pevam, oni odu, ali tu ima mlađih kolega koji me vole i koji me cene - rekao je Baja te je otkrio da će u svojoj knjizi otkriti kakav je život imao i da će se njegove pesme naći u istoj:

- Ono što ja spremam je ta knjiga u kojoj ću sve reći i sve obelodaniti, a malo ko zna da sam ja pevač koji je popunio najviše ukrštenica, a nikada mene nije bilo u krštenicama. Mene niko ne pušta na radiju a svi pevaju moje pesme - rekao je Baja.

Autor: N.B.