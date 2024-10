Boža se ne zaustavlja, ne prihvata NE kao odgovor: Šutnula si me kao kera (VIDEO)

Samo još nešto da kaže.

Da Boža Džons uvek ima nešto da doda, opšte je poznato.

- Što se tiče tvog ponašanja koje se menja iz dana u dan, shvati da mene to odbacuje - rekla je Ena.

-Rekla si mo Božo neću da ti kažem ni da ni ne - rekao je Boža.

- E to je i meni rekla - rekao je Conjo.

- Odustala sam od tebe, kako ne shvataš. Rekla sam da je bukvalista, zato što ga vas dvoje ložite - rekla je Ena.

- Hvala ti za sve. Ja te spopadam. Jel moguće da me dovedeš do toga da se toliko zaljubim i da me šutneš kao kera - rekao je Boža.

- Dve nedelje ti pričam da ti i ja nemam ništa. Dve nedelje se nadaš da kada izađemo da ćemo biti zajedno. Nećemo biti ni ovde ni napolju. Imaš prava da me juriš svaki dan, ali moj stav je da neću da budem sa tobom - rekla je Ena.

- Sram te bilo, svaki put sam bio tu za tebe - rekao je Boža.

- Bio je tu kad ti je bilo najteže - rekao je Nikola Lakić.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: S. J.