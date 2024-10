Posle dve decenije se vratio na javnu scenu: Slavko Banjac progovorio o početku karijere i otkrio da su ga mnogi ljudi otpisali zbog jedne stvari

U novom izdanju podkasta "Na liniji života" gost voditelja Nemanje Vujičića bio je pevač Slavko Banjac.

Pevač je tokom podkasta govorio o životu, karijeri, porodicu i kolegama.

Na samom početku emisije pevač je progovorio o povratku na javnu scenu nakon duže pauze:

- Nisam očekivao da će to biti tako naglo, ja sam mislio da će album koji sam uradio pre 5,6 godina biti lagan, ali vratile su se te stare pesme. Moram da kažem da je Aleksandar Sofronijević insistirao da ja snimim što više pesama, ali to je bilo moje neznanje, ja nemam logistiku da se vreme toliko promenilo, od društvenih mreža preko svega, jako je teško da se nke stvari predstave na poseban način. - govorio je Slavko pa dodao:

- To je na kraju ispalo jako dobro, meni ovo sada prija, vraća me, diže me, stalno sam u akciji.

Slavko se osvrnuo na početak svoje karijere:

- Možda sam ja, sa svojim muzičkom pravcem, bio drugačiji od onoga što je tražila Jugoslavija. Stavili su me u narodnjačke vode, a ja sam se izdvajao zbog moje interpretacije, a to nije bila narodna muzika. Ja sam bio začetnik te neke muzike, a Radio Beograd mene nije znao gde da me stave, njihova komisija koja je slušala te pesme, nisu znali gde da me stave. Moram da kažđem da meni nije bilo nimalo prijatno da to pratim. Svi ste čuli za Svetomir Šešića, glavnog muzičkog urednika Radio Beograda, meni su tada rekli moji prijatelji, da nema mojih ploča, moja prijateljica Biljana Krstić, mi je to rekla. Ja sam tada sreo tog Svetomira Šešića u kafani i on je govorio da ja nisam Slavko Banjac, i rekao je da baca moje ploče u kantu, ali nakon toga sam ja saznao da je on mene pomešao sa nekim, znam sa kim ali ne bih to otkrivao. Mi smo nakon toga postali sjajni prijatelji - rekao je Slavko.

Autor: N.B.