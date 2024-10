Hapsili su me jer sam... Slavko Banjac o životu u Vrnjačkoj banji, a evo zašto je bio privođen

U novom izdanju podkasta "Na liniji života" gost voditelja Nemanje Vujičića bio je pevač Slavko Banjac.

Slavko je govorio o Vrnjačkoj Banji i životu u istoj, ali i kafanama u kojima su poznati pevači radi.

- U tim kafanama su počinjale ozbiljne pevačke zvezde poput Šemse Suljaković, Ane Bekute, pevao je Marinko Rokvić, Šaban Šaulić, to vreme je bilo predivno. Zarađivalo se baš, izlazili smo sa punim kesama novca. Ljudi su dolazili čim prime platu, trošilo se... - rekao je pevač, pa otkrio dali su se poznati kockali u Vrnjačkoj banji:

- Dolazili su i pevači i glumci, političari, svi su bili tamo...

Pevač je u podkastu otkrio što je bio u zatvoru:

- Uhapsili su me jer sam pevao "Ko to kaže, ko to laže Srbija je mala" i "Oj, vojvodo Sinđeliću", u banji sam proveo dva dana, ali sam imao neke prijave, čuda, neprijatne situacije.

Autor: N.B.