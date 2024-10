Nisam bio dobar otac: Slavko Banjac progovorio o sinu i bivšoj ženi, otkrio u kakvom su odnosu danas (VIDEO)

U novom izdanju podkasta "Na liniji života" gost voditelja Nemanje Vujičića bio je pevač Slavko Banjac.

Pevač je govorio i o svom emotivnom životu ali i o sinu za kojeg malo ko zna da ima.

- Ne mogu da kažem da se kajem što se nisam oženio, imao sam ja ozbiljne ljubavi, ali sam ja jako povučen čovek. Ne volim da pričam o ženama, ljubavi, odbijam emisije zbog toga, a u podsveti imam da bih neku možda povredio. - rekao je Slavko pa je progovorio o svom sinu:

- Mnogi ne znaju da ja imam sina.. Moj Gaga se rodio iz jedne interesantne ljubavne veze, a on je danas jedan dobar i čestiti čovek, vrlo uspešan, on je ponos za roditelje, ponosan sam na njega, a on je meni podelio unuke. Te radosti su neopisive, a njegova supruga Aleksandra je isto što i Gaga, docenti na fakultetu, posvećeni porodici, mnogo ih poštujem zbog toga.

- Trebalo je da budem mnogo bolji roditelj, moj sin se rodio u neko čudno vreme, ja nisam bio dovoljno zreo da budem roditelj. MOj sin je totalna suprostnost od mene, on je toliko predan svojoj deci. Ivana je ta koja je vodila računa o svemu, ona je brinula, dala sve od sebe da se moje odsustvo ne vidi.

Autor: N.B.