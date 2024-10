Ovaj frajer je bivši verenik Jelene Rozge: Voleli su se godinama, a sve je puklo u toku noći

Jelena Rozga ne voli da svoj privatan život eksponira javno, a svojevremeno je bila u emotivnoj vezu sa violončelistom Stjepanom Hauserom.

Jelena i Stjepan su vezu započeli 2015. godine, a ista je trajala svega dve i po godine, kada su 2017. raskinuli. U međuvremenu su živeli zajedno i bili vereni, a iako su bili na korak do oltara, stavili su tačku na ljubav.

- Saradnja sa njom je bila fenomenalna, trajala je dve godine. Prekrasan period mog života, uvek ću našu saradnju imati u lepom sećanju. Upoznali smo se na Miss Universe takmičenju, ja sam tamo išao da gledam misice, a onda sam ugledao nju i bila mi je draža od svih misica. Tako je sve krenulo - prisetio se Hauser, a potom priznao koliko su ga nervirali tračevi koji su kružili o tome da su oboje pripadnici LGBT zajednice.

- To su gluposti. Meni je to išlo na živce tada strašno. To je bila prava ljubav, živeli smo zajedno dve godine - poručio je on tada.

"Zaljubila sam se u njega posle tri minuta poznanstva"

I Rozga i Hauser su bili ubeđeni da će njihova ljubav trajati celog života, a pevačica je jednom prilikom priznala kada se zaljubila u zgodnog violončelistu.

- Zaintrigirao me je istog sekunda, a zaljubila sam se u trećem minutu našeg susreta - rekla je Jelena koja je dodala i da joj je Stjepan prvi prišao.

- U šali sam ga napala zbog njegovih zafrkantskih izjava, koje su nekoliko dana ranije objavili mediji, na račun mojih pesama. Zbunio se, počeo je nešto da petlja, i na kraju rekao da to nije izjavio on, već njegov kompanjoj Luka - rekla je pevačica, pa otkrila čime ju je Hauser osvojio.- Moram da priznam da sam pala na tu njegovu zbunjenost, a uz to bio mi je i fizički privlačan - kaže pevačica koja se Stjepanu dugo pre toga sviđala.

- Kao stručnjak za žensku lepotu, sedeo sam u žiriju izbora za miss Universe, a Jelena mi je bila lepša od svih takmičarki - rekao je violončelista i dodao da smatra da je njihovo upoznavanje sudbina.

Jelena je tada otkrila da se prva strast rasplamsala kada joj je Hauser poljubio ruku na početku jednog sastanka, a od tog trenutka zaljubljenost u njega je bila jača iz dana u dan.



