Svi radimo za taj prokleti novac: Pevač opleo po mlađim kolegama, otkrio kako se kite tuđim perijem

Pevač Šerif Konjević izražava nezadovoljstvo pevačima koji snimaju tuđe pesme umesto da stvaraju svoje. Istakao je da bi autori trebalo da dozvoli pevačima da snime njihove pesme pre nego što one postanu popularne.

- Voleo bih da ti autori koji su navodno vlasnici pesama daju tim pevačima moju pesmu pre nego što je ja otpevam. Ne vidim poentu da ja otpevam, pa da oni to ponovo urade, ja imam neku kreativnost da oni snimaju moje pesme, ali ja nemam želju da snimam tuđe pesme – rekao je Šerif.

Šerif kaže da je ipak bolje za sve mlade pevače da snimaju svoje pesme i da iza sebe ostave neko delo po kojem će ih publika pamtiti.

- Mislim da je to kićenje tuđim perjem i kratkog je daha. Svi mi radimo za taj prokleti novac, ali se sve to potroši. Svako ko se bavi muzikom mora iza sebe da ostavi neka dela i kao pevač da ostaviš iza sebe, pa da ljudi kažu to je on otpevao, a ne prepevao – kazao je pevač i dodao da je novac tu najveći problem, prenosi Grand.

- Mene ne možeš kupiti ni platiti, najbolje pevam džabe. Tako sam odgojen i tako čitavog života radio. Moj nastup košta, pa hoćeš ili nećeš. Sve ono kada se neko kiti tuđim perjem, to je prokleto i donosi neke posledice.

Autor: N.B.