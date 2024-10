Tatice moj, tugujemo ponosno: Sahranjen Dragoslav Lazić, ćerka Anita slomljena od tuge, a njegovi blizanci se ne odvajaju od majke

Reditelj i scenarista Dragoslav Lazić umro je u 87. godini u Beogradu, a danas je ispraćen na večni počinak na Novom groblju u Beogradu.

Porodica, prijatelji i kolege stigli su da se od reditelja poslednji put oproste, a njegova supruga Dragana Turkalj bila je utučena i slomljena od bola i sve vreme se držala za ruke sa sinom i ćerkom, blizancima.

Ćerka Anita Lazić održala je potresan govor.

- Tatice moj, tugujemo ponosno, neka ti je večna slava - rekla je Anita Lazić.

Inače, scenarista je iza sebe ostavio petoro dece i suprugu Draganu. Iz prvog braka sa filmskom producentkinjom Dunjom Klemenc ima sina Zorana i ćerku Katarinu. U braku sa glumicom Snežanom Savić dobio je ćerku Anitu. Sa suprugom glumicom Draganom Turkalj Lazić sa kojom je u skladnom braku živeo punih 30 godina do svoje smrti, ima sina Lazara i ćerku Iskru.

Reditelj je jednom prilikom otkrio i da se bori sa Parkinsonovom bolešću.

„Nema me jer su me stigle godine. Ja i dalje pišem, ali moje projekte će takav raditi neko drugi. Definitivno sam rekao zbogom rediteljskom poslu, jer je to zaista naporan posao. Ja sam se i razboleo na snimanju serije ‘Zvezdara’, koju sam radio tri godine. Imam i zdravstvenih problema. Slabije čujem i vidim, ali i slabije hodam. Imam Parkisonovu bolest, koja se ne leči, ali je bitno da se uspori. Ipak i pored toga, ne odustajem od posla“, ispričao je tada reditelj za "Blic"

