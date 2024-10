Intima na dlanu: Leonardo Dikaprio otkida na ovu glumicu, a ona je crvenim tepihom prošetala bez donjeg veša! Sve oči bile uprte u nju (FOTO)

U njujorku je u ponedeljak uveče organoizovana je CFDA svečanost, dodela nagrada koje uručuje Udruženje američkih dizajnera, od 1962. godine. Na gala modnom događaju prikazana je najrazličitija moda, od elegancije do izazovnosti, i to one u najjačoj varijanti.

U tom izazovnom odevanju na dodeli CFDA nagrada prednjačila je glumica i pevačica Tejana Tejlor koja se pojavila u haljini sa brojnim izrezima i bilo je više nego očigledno da nije nosila veš. Videlo se bukvalnmo previše iako je ona u jednom momentu na crvenom tepihu rukama sakrivala intimne delove.

Tanjug AP/Evan Agostini Tanjug AP/Evan Agostini Tanjug AP/Evan Agostini Previous Next

Sjajno modno izdanje prikazala je glumica Kejti Holms, i ona je predstavila dozu provokativnosti u haljini golih leđa, ali je bila daleko svedenije stilizovana od Tejane Tejlor.

Blejk Lajvli oduševila je sinoć na prestižnoj modnoj svečanosti.

Paris Hilton je pozirala u mini haljini sa cvetnim detaljima, i evo još jednog dokaza da nema velikog pomaka na polju njenog stila.

Tanjug AP/Evan Agostini Tanjug AP/Evan Agostini Previous Next

Njena sestra Niki Hilton odabrala je sasvim drugačiju modnu varijantu, a Nikol Riči se pojavila u jednostavnoj crnoj kožnoj haljini.

Tanjug AP/Evan Agostini Tanjug AP/Evan Agostini Previous Next

Autor: Nikola Žugić