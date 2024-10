Tuga: Umrla glumica iz serije 'Prijatelji', nakon duge borbe s ovom bolešću

Legendarna glumica Teri Gar - koja je bila nominovana za Oskara za ulogu u Tutsi - preminula je u 79. godini.

Teri Gar je poznata po ulogama u filmovima Mladi Frankenštajn, Bliski susreti treće vrste i kao Fibina majka u legendarnom sitkomu "Prijatelji".

Glumica veteranka preminula je u utorak u Los Anđelesu nakon duge borbe sa multiplom sklerozom (MS).

Talentovana zvezda je 2002. godine otkrila da joj je dijagnostikovana hronična bolest koja oštećuje centralni nervni sistem.

Godinama kasnije, talnije 2006. godine pretrpela je aneurizmu.

Iza sebe je imala 160 uloga, glumeći u uticajnim televizijskim emisijama i filmovima od 1970-ih do 1990-ih, a bila je uticajan izvođač mnogima, uključujući legendu SNL-a Tinu Fej.

Vrhunac njene karijere došao je 1983. kada je nominovana u kategoriji za najbolju glumicu u sporednoj ulozi kao Sendi Lester u filmu "Tootsie".

Na kraju je izgubila od Džesike Lang koja je glumila u istom filmu.

Njena najpoznatija televizijska uloga nastala je kada je glumila Fibi Abot u tri epizode ​​legendarnog sitkoma Prijatelji od 1997. do 1998. godine.

U epizodi "The One At The Beach", njen lik otkriva liku Lize Kudrou Fibi Bufe da je ona njena rođena majka. Teri se vratila ulozi u dve druge epizode ​​pod nazivom "The One with Meduza" i "The One with Phoebe's Uniform".

Još jedna od njenih kultnih uloga bila je Roni Niri u filmu Bliski susreti treće vrste Stivena Spilberga 1977. Ona je tumačila ženu lika Ričarda Drajfusa,a film je osvojio Oskara za najbolju kinematografiju 1978. za Vilmosa Žigmonda.

Međutim, uloga koj je probila je bila drska asistentkinja Inga u klasiku Mela Bruksa Mladi Frankenštajn iz 1974. gde je glumila pored Džina Vajldera.

Talentovana umetnica je rođena u Ohaju, ali se na kraju preselila u Los Anđeles.

Pohađala je holivudsku srednju školu i pohađala "Cal State Northridge" pre nego što se na kraju preselila u Njujork da studira glumu.

Teri je zapravo započela svoju karijeru kao go-go plesačica uključujući šest filmova Elvisa Prislija i rok koncert The T.A.M.I. Show.

Tokom 1960-ih imala je male uloge u serijama, uključujući "That Girl", "Batman" i "The Andy Griffith Show".

Njena prva govorna uloga došla je 1968. godine kada je glumila u filmu "Head" koji je bio neobičan igrani film pop benda The Monkees.

Autor: Nikola Žugić