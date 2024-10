39 godina mlađa devojka Lazara Ristovskoj, Anica Lazić, otkrila detalje iz njihove veze: Kad sam uzela telefon, imala sam šta da vidim...

Iskrena do koske!

Veza našeg glumca Lazara Ristovskog (72) i 39 godina mlađe glumice Anice Lazić već dve godine, od kako su obelodanili da su zajedno, ne prestaje da intrigira javnosti, a Anica je nedavno objasnila i kako je počela njihova ljubavna priča.

- Lazar i ja smo se upoznali bez ikakvog posrednika, tu je posrednik jedino bio Bog. Mi smo se sreli u Beogradu, pogledali nekoliko sekundi, a onda smo se zagrlili - započela je svoju priču Anca i dodala da se od tada više nisu razdvajali:

- Nakon tog zagrljaja smo seli i pričali satima. Mene kada pitaju od kada smo zajedno, ja kažem od prvog puta kada smo se pogledali - kazala je mlada glumica i dodala da su, isprva, razmišljali da li treba da njihovu vezu otkriju javnosti.

- Mi smo imali razgovore na temu da li treba da izađemo u javnost i kažemo da smo zajedno. Dogovorili smo se da treba mi da saopštimo, Lazar ne bi bio Lazar da to nije uradio na svoj način. Jedno jutro je objavio da smo zajedno dok sam spavala i otišao da radi. Ja sam ustala malo kasnije, nisam uključila odmah telefon i sačekalo me je more poruka, tada mi nije bilo smešno - prisetila se ona na Prvoj i dodala da je tada doživela i neopisivo internet nasilje.

- Doživela sam internet nasilje, imala sam pomoć psihoterapeuta, i Lazar mi je bio velika podrška. U tim trenucima sam se pitala kako je nekoj deci. Da priznam da mi je prva dva ili tri dana bio izazov da podnesem toliku količinu pritiska. Sada već i ne gledam, da budem iskrena, jer nekako se najviše piše o razlici u godinama, a Lazar i ja to i ne osećamo - iskrena je bila glumica.

Autor: Nikola Žugić